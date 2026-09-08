Đà Nẵng chốt hạn giải phóng mặt bằng dự án Liên kết vùng miền Trung

Ngày 8/9, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã có dự án Liên kết vùng miền Trung đi qua nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố; tập trung tối đa nhân lực, chủ động rà soát, phối hợp, giải quyết từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể, không để tiếp tục chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Cụ thể, theo công văn số 8905/QĐ-UBND về khẩn trương hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Liên kết vùng miền Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/9/2026 phải hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại đối với các trường hợp đủ điều kiện, không phụ thuộc vào việc hoàn thiện quỹ đất tái định cư; cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng.

Đến ngày 31/10/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hoàn thành xử lý các trường hợp phức tạp liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, thừa kế, tranh chấp, điều kiện bố trí tái định cư và các hồ sơ còn tồn đọng, làm cơ sở hoàn thiện phương án theo quy định. Đối với các trường hợp phụ thuộc vào quỹ đất tái định cư, ngay sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, xác định giá đất và đủ điều kiện bố trí tái định cư, tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và vận động bàn giao mặt bằng; hoàn thành, bàn giao mặt bằng toàn tuyến trước ngày 31/12/2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết, xác định rõ thời hạn hoàn thành, trách nhiệm xử lý từng hồ sơ; tập trung hoàn thiện 55 hồ sơ đang công khai phương án, 18 hồ sơ đang thực hiện thủ tục pháp lý và các hồ sơ còn lại, bảo đảm các mốc tiến độ nêu trên.

Đối với 79 hồ sơ đã được phê duyệt phương án nhưng người dân chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Tiên Phước, Thạnh Bình và Lãnh Ngọc tăng cường tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện, trình Ủy ban Nhân dân các xã xem xét, xử lý theo đúng trình tự, thủ tục quy định, hoàn thành việc trình các hồ sơ còn lại trước ngày 20/9/2026.

Đối với Khu tái định cư Đồng Chùa, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phước, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hệ thống cấp điện, cấp nước, xác định giá đất tái định cư; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức bố trí đất tái định cư cho các hộ dân theo quy định.

Đối với Khu dân cư thôn Nghĩa Hòa, xã Thăng Trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phạm vi còn lại và thủ tục lựa chọn nhà thầu, phấn đấu khởi công trong tháng 9/2026; tập trung đầu tư hạ tầng, bảo đảm đủ điều kiện bố trí đất tái định cư trong tháng 12/2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng và các hạng mục thiết yếu tại Khu tái định cư Tiên Cảnh, bảo đảm có quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân trong tháng 10/2026. Đồng thời, khẩn trương triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Khu tái định cư Tiên Hiệp, bảo đảm đủ điều kiện bố trí đất tái định cư cho người dân trong tháng 12/2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng giao Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng; tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục quy định; chủ động phối hợp xử lý từng trường hợp cụ thể, không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài…

Dự án Liên kết vùng miền Trung có tổng chiều dài gần 32 km, với tổng mức đầu tư hơn 1.059 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng, đã được gia hạn thời gian thực hiện đến cuối năm 2027. Đến nay, giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 70%. Tuy nhiên, mặt bằng được bàn giao chưa liên tục, nhiều vị trí vẫn còn vướng hạ tầng điện, cáp viễn thông chưa được di dời, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công đồng bộ…/.

Đẩy nhanh tiến độ hệ thống ITS, thu phí tự động 3 tuyến cao tốc miền Trung Ba tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông tại khu vực miền Trung được Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động và kiểm soát tải trọng.