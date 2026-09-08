Đồng Nai: Ba người tử vong tại chỗ trong vụ va chạm giữa xe tải và xe máy

Sáng 8/9, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ôtô tải và xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 15 phút ngày 8/9, xe ôtô tải biển kiểm soát 29H-890.XX lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 51 đi đường Bùi Văn Hòa (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai). Khi đến khu vực ngã tư Cổng 11 (phường Phước Tân), ôtô tải đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 60F2-415.XX do một phụ nữ điều khiển, chở theo 3 trẻ em.

Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ điều khiển xe máy và 2 em nhỏ tử vong tại chỗ. Một em nhỏ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, nằm sát bánh, gầm trước của xe tải. Nhiều vật dụng cá nhân và mảnh vỡ phương tiện văng tung tóe trên mặt đường.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực rất đông khiến giao thông bị ùn ứ cục bộ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, điều tiết giao thông để giảm ùn tắc và khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

Xe tải va chạm xe máy tại Đắk Lắk làm hai người thương vong Chiều 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy khiến hai người thương vong.

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