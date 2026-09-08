Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu bổ sung Vành đai 4,5 và Vành đai 5

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu phương án bổ sung các tuyến đường vành đai, cao tốc trên địa bàn thành phố và các địa phương trong vùng.

Mục tiêu là nghiên cứu, rà soát và đề xuất phương án kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đối ngoại, bảo đảm tính đồng bộ, liên kết vùng và đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lập Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến Sở Xây dựng các địa phương Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng về quy hoạch đường vành đai và cao tốc kết nối vùng.

Về vành đai, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hình thành đường Vành đai 4,5 với quy mô đường trục chính đô thị tốc độ cao ít gián đoạn, vận tốc 80-100 km/giờ, quy mô 8 làn xe, bề rộng 62-80m. Tuyến được hình thành trên cơ sở Quốc lộ 56 và Quốc lộ 56B qua Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh.

Vành đai 4,5 có điểm đầu tại nút giao Vành đai 5 Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến) với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đi theo Quốc lộ 56, Quốc lộ 56B, kết nối vào Vành đai 5 tại Gò Dầu. Chiều dài toàn tuyến Vành đai 4,5 khoảng 192 km.

Vành đai 5 cũng được đề xuất bổ sung vào quy hoạch, kết nối các địa phương trong vùng và liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuyến có quy mô đường cao tốc đô thị 6-8 làn xe, có đường song hành theo nhu cầu phát triển của địa phương, vận tốc 100 km/giờ, bề rộng tối thiểu 74,5m.

Vành đai 5 Thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất với hướng tuyến là từ nút giao Đường 992 với Quốc lộ 51, đi dọc theo Quốc lộ 55 đến La Gi (Lâm Đồng), cắt qua Quốc lộ 1, đi về phía Tây Bắc. Từ đây, Sở Xây dựng đề xuất hướng tuyến theo hai phương án.

Theo phương án 1, tuyến vòng tránh Vườn quốc gia Cát Tiên, kết nối với Đạ Tẻh (Lâm Đồng), Đồng Xoài, Chơn Thành (Đồng Nai), Dầu Tiếng (Thành phố Hồ Chí Minh), Gò Dầu, Tân An, Cần Đước (Tây Ninh). Tuyến đi theo đường ven biển phía Nam qua Cần Giờ theo Đường 992 về Quốc lộ 51. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 487 km.

Với phương án 2, tuyến cắt qua Vườn quốc gia Cát Tiên đến Đồng Xoài, Chơn Thành, Dầu Tiếng, Gò Dầu, Tân An, Cần Đước. Từ đây, tuyến cũng đi theo đường ven biển phía Nam qua Cần Giờ theo Đường 992 về Quốc lộ 51. Tổng chiều dài tuyến theo phương án này khoảng 440 km.

Cùng với các tuyến vành đai, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất kéo dài cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu lên phía Bắc, kết nối với tuyến Vành đai 4 và Vành đai 4,5. Tổng chiều dài khoảng 30km, quy mô dự kiến 6 làn xe cao tốc đô thị có đường song hành tùy theo nhu cầu phát triển địa phương, bề rộng khoảng 64m.

Quốc lộ 51C cũng được đề xuất điều chỉnh quy hoạch thành đường cao tốc đô thị quy mô 8 làn xe, tạo thành cao tốc Bắc Nam, tránh trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đầu kết nối với Bến Lức-Long Thành tại cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đến Quốc lộ 1, giao với cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết. Chiều dài tuyến 70km, bề rộng nền 74,5m.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đây là các tuyến có tính chất liên vùng, tăng cường kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Qua đó, hình thành mạng lưới giao thông vành đai, cao tốc phân bổ lại lưu lượng giao thông, nâng cao năng lực kết nối các đầu mối giao thông, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm đô thị.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Xây dựng các địa phương liên quan phối hợp rà soát, có ý kiến đối với phương án hướng tuyến dự kiến; đồng thời đánh giá tính khả thi khi bổ sung quy hoạch, khả năng kết nối giữa các tuyến giao thông liên vùng, cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải, tổ chức giao thông và phân bổ lưu lượng giao thông trong tương lai./.

Dự án đường Vành đai 5 qua 7 địa phương sẽ được ưu tiên vốn đầu tư công Dự án đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội được đầu tư nhằm hình thành tuyến đường bộ cao tốc kết nối Thủ đô Hà Nội với các địa phương trong vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải bền vững.