Tây Ninh khởi công, động thổ 13 dự án với tổng vốn khoảng 4,5 tỷ USD

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị - Kiến tạo tương lai” đã ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công, động thổ 13 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 4,5 tỷ USD.

Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng, giáo dục, xử lý nước và nhà ở xã hội, tạo thêm động lực cho phát triển hạ tầng và các ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Trong số 13 dự án được triển khai, nổi bật nhất về quy mô vốn là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh - hạng mục xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư 2,65 tỷ USD. Đây cũng là dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong danh sách các công trình, dự án được khởi công, động thổ tại hội nghị.

Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng. Cùng với việc tăng cường kết nối giao thông, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ của tỉnh.

Trong lĩnh vực giao thông, một dự án đáng chú ý khác là Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu-Xa Mát, giai đoạn 1, với vốn đầu tư 381 triệu USD. Dự án thực hiện đoạn từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh, nay là phường Ninh Thạnh, theo phương thức đối tác công tư. Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng đường 3 Tháng 2, đoạn từ đường Cách mạng Tháng Tám đến đường Bời Lời, có vốn đầu tư 39 triệu USD cũng được triển khai.

Không chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông, danh sách các dự án được khởi công, động thổ còn cho thấy sự đa dạng trong các lĩnh vực đầu tư tại Tây Ninh. Trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, tỉnh có nhiều dự án với quy mô vốn đáng chú ý.

Cụ thể, Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có vốn đầu tư 33 triệu USD; Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm từ thịt heo có vốn 47 triệu USD. Trong khi đó, Trang trại Bò sữa Tây Ninh 2 và Nhà máy sữa Tây Ninh có tổng vốn đầu tư 67 triệu USD.

Đáng chú ý, hai dự án trang trại chăn nuôi heo cao tầng ứng dụng công nghệ lọc khí khử mùi có tổng vốn đầu tư lên tới 556 triệu USD. Các dự án này cùng với những dự án trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò sữa, giết mổ và chế biến thực phẩm tạo nên nhóm dự án có sự gắn kết với lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Ở lĩnh vực năng lượng, Nhà máy điện mặt trời Solar Park 7 có vốn đầu tư 71 triệu USD. Trong lĩnh vực giáo dục, Trường Đại học Tâm Anh được triển khai với vốn đầu tư 78 triệu USD.

Các dự án về hạ tầng thiết yếu và an sinh xã hội cũng góp mặt trong danh sách. Nhà máy xử lý nước mặt sông Vàm Cỏ Đông có vốn đầu tư 346 triệu USD, trong khi Khu nhà ở xã hội Bình Hòa Nam có vốn 147 triệu USD.

Việc đồng loạt khởi công, động thổ 13 công trình, dự án quy mô lớn là một trong những kết quả nổi bật của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026. Không dừng ở các dự án được triển khai, hội nghị còn ghi nhận thêm nhiều kết quả về thu hút đầu tư.

Theo đó, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 nhà đầu tư với 31 dự án, tổng vốn khoảng 80.000 tỷ đồng. Đồng thời, 41 tập đoàn, nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm đối với 59 dự án, với tổng vốn dự kiến khoảng 720.000 tỷ đồng.

Những kết quả này cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với Tây Ninh đang được thể hiện qua nhiều nhóm dự án, từ giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng đến giáo dục, xử lý nước và nhà ở xã hội.

Với các dự án được khởi công, động thổ cùng lượng vốn đầu tư và dự án đang được quan tâm, tỉnh có thêm nền tảng để phát huy lợi thế về hạ tầng, công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng và đô thị, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới./.

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