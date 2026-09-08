Giá vàng ngày 8/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên 7/9, khi dữ liệu việc làm khả quan của Mỹ làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất, trong khi thị trường chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng của nước này sẽ được công bố vào cuối tuần.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.410,55 USD/ounce, trong khi giá vàng của Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 0,5% xuống 4.456,40 USD/ounce, với khối lượng giao dịch thấp do Mỹ đang trong kỳ nghỉ lễ.

Theo giới phân tích, giá vàng và bạc đã biến động ngược chiều với giá năng lượng, tiếp tục đà giảm, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố cuối tuần trước đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và làm tăng khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 16/9.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn là tài sản không sinh lời này đối với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố nếu Fed không cắt giảm lãi suất, điều mà ông từng nhiều lần yêu cầu, ông sẽ ngừng giao thương với các quốc gia mà Mỹ đang thâm hụt thương mại.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay nhích nhẹ 0,1% lên mức 66,24 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,5% lên 1.827 USD/ounce, và giá palladium tăng 0,2% lên 1.389,72 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 8/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 8/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

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