Giá vàng trong nước đi lên, tỷ giá tại ngân hàng thương mại giảm mạnh

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh trong phiên sáng nay (8/9), tuy vậy tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại giảm từ 40-55 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn trong sáng nay cũng bật tăng với mức độ điều chỉnh khác nhau. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 144,1-147,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn chỉ tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước, giá mới từ 144,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.428 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.603 đồng/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh không đồng nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.800-26.210 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 40 đồng.

Ngân hàng VietinBank niêm yết ở mức 25.745-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 55 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.815-26.195 đồng/USD, giảm 55 đồng.

Về phía Ngân hàng Eximbank cũng giảm 40 đồng, giao dịch ở mức 25.800-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Thị trường vàng chịu áp lực khi khả năng Fed nâng lãi suất gia tăng Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.410,55 USD/ounce, trong khi giá vàng của Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 0,5% xuống 4.456,40 USD/ounce, với khối lượng giao dịch thấp do Mỹ đang trong kỳ nghỉ lễ.