Thị trường vàng chịu áp lực khi khả năng Fed nâng lãi suất gia tăng

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên 7/9, khi dữ liệu việc làm khả quan của Mỹ làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất, trong khi thị trường chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng của nước này sẽ được công bố vào cuối tuần.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.410,55 USD/ounce, trong khi giá vàng của Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 0,5% xuống 4.456,40 USD/ounce, với khối lượng giao dịch thấp do Mỹ đang trong kỳ nghỉ lễ.

Theo giới phân tích, giá vàng và bạc đã biến động ngược chiều với giá năng lượng, tiếp tục đà giảm, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố cuối tuần trước đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và làm tăng khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 16/9.

Số việc làm mới tại Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 8/2026, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4,1%.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch nhận thấy xác suất 60% Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, so với xác suất 50% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

Dữ liệu về chỉ số giá sản xuất của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 10/9 và dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố một ngày sau đó.

Tại Trung Đông, các cuộc tấn công qua lại nhắm vào hoạt động vận tải biển cuối tuần qua đã đẩy giá dầu tăng lên, gây thêm những lo ngại về lạm phát.

Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ công bố một khu vực hạn chế mới ở vùng Vịnh trong những ngày tới, cùng với bản đồ về hành lang vận tải mới đi qua eo biển Hormuz.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn là tài sản không sinh lời này đối với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố nếu Fed không cắt giảm lãi suất, điều mà ông từng nhiều lần yêu cầu, ông sẽ ngừng giao thương với các quốc gia mà Mỹ đang thâm hụt thương mại.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay nhích nhẹ 0,1% lên mức 66,24 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,5% lên 1.827 USD/ounce, và giá palladium tăng 0,2% lên 1.389,72 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 7/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Triển vọng Fed tăng lãi suất gây sức ép lên giá vàng châu Á Chuyên gia phân tích thị trường tại công ty KCM Trade nhận định số liệu việc làm cao hơn đáng kể so với dự kiến đã gây sức ép lên giá vàng nhưng chưa đủ để khẳng định Fed sẽ tăng lãi suất.