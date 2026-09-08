Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần vào phiên 7/9, khi Iran tuyên bố sẽ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông để đáp trả các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ nhắm vào các tàu chở dầu của nước này.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,03 USD (tương đương 1,1%) lên chốt phiên ở mức 97,31 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 24/7 là 98,06 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ, loại dầu không chốt phiên do ngày lễ, đã tăng lên 93,29 USD/thùng, cũng là mức cao nhất kể từ ngày 24/7.

Theo công ty quản lý rủi ro hàng hải Marisks, Mỹ và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công qua lại nhắm vào tàu chở dầu và tàu chiến vào cuối tuần, đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột vốn đã làm giảm mạnh nguồn cung dầu từ khu vực.

Giá dầu Brent đã tăng khoảng 8% và giá dầu WTI tăng gần 10% trong tuần trước, sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công. Cuộc chiến đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung dầu toàn cầu, buộc các quốc gia phải sử dụng đến kho dự trữ để tránh tình trạng thiếu hụt.

Tại Mỹ, quốc gia sản xuất và tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, lượng dự trữ xăng và nhiên liệu chưng cất đang ở mức thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình theo mùa trong 5 năm qua.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler công bố ngày 7/9 cho thấy trung bình có 10 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày trong 10 ngày qua, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2026. Nếu lưu lượng tàu chở dầu bắt đầu giảm đáng kể, cú sốc nguồn cung có thể gây tác động lớn hơn nhiều đến thị trường.

Goldman Sachs cho rằng giá dầu có thể tăng vọt lên mức 120 USD/thùng nếu các cuộc tấn công vào hoạt động vận tải biển gia tăng.

Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết nước này sẽ công bố một khu vực hạn chế bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới.

Trong khi đó, ông Anwar Gargash, cố vấn của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ngày 7/9 cho biết nước này đang xây dựng các tuyến đường thay thế cho hoạt động xuất khẩu năng lượng và thương mại, tránh những tác động do xung đột./.

Dầu thô tăng giá trước rủi ro đứt gãy hàng hải tại Trung Đông Nếu hoạt động hàng hải tại khu vực Trung Đông tiếp tục xấu đi hoặc nguồn cung bị gián đoạn thực sự, kịch bản giá hai loại dầu tiêu chuẩn chạm mốc 100 USD/thùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.