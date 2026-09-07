Ngư dân Quảng Trị được mùa biển

Từ ngày 5-7/9, ngư dân khai thác gần bờ tại vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Trị được mùa biển; trong đó, khai thác được nhiều nhất là cá cơm và cá nục, mang lại nguồn thu nhập cao và tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn.

Ghi nhận ngày 6/9 tại Bến cá Bắc Cửa Việt, xã Cửa Việt, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp ngay từ sớm. Nhiều tàu khai thác cá cơm lần lượt cập bến sau chuyến biển, mang theo những khoang tàu đầy ắp cá tươi.

Không chỉ có tàu của ngư dân Quảng Trị, nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung cũng tìm về đây để đưa sản phẩm lên bờ tiêu thụ. Ngay khi tàu cập cảng, ngư dân khẩn trương đưa cá tươi lên bờ để bán cho thương lái.

Những mẻ cá cơm còn tươi rói, ánh bạc được nhanh chóng đưa vào các khay nhựa, phủ đá lạnh để giữ chất lượng trước khi vận chuyển đi tiêu thụ. Xe tải, xe vận chuyển liên tục ra vào bến, đưa hải sản đến các chợ đầu mối, cơ sở chế biến trong và ngoài tỉnh.

Nguồn hải sản tươi dồi dào không chỉ phục vụ thị trường tiêu dùng mà còn cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến thủy sản truyền thống ở địa phương. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngư dân Nguyễn Công Liêm, tỉnh Quảng Ngãi cho tàu cập Bến cá Bắc Cửa Việt, cho biết sau một ngày khai thác tại vùng biển cách bờ khoảng 18 hải lý, tàu thu được khoảng 10 tấn cá cơm. Cá được bán ngay tại cảng khi vừa cập bến với giá khoảng 20.000 đồng/kg. Sau khi tiêu thụ sản phẩm, tàu tiếp nhiên liệu và tiếp tục chuyến biển mới.

Theo các ngư dân, những ngày qua đánh bắt được lượng lớn cá cơm. Tàu công suất nhỏ có thể khai thác khoảng 300-400 kg cá cơm/chuyến, trong khi tàu công suất lớn có nhiều lao động có thể thu được hàng tấn cá sau mỗi chuyến biển ngắn ngày. Cá cơm tươi tại bến hiện có giá từ 17.000-20.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng.

Cùng với cá cơm, ngư dân vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Trị cũng trúng đậm cá nục, trong đó chủ yếu là cá nục gai và nục suôn. Loài cá này được khai thác ở vùng biển cách bờ khoảng 15-20 hải lý. Nhiều tàu cập cảng cá Nam Cửa Việt, xã Nam Cửa Việt và Bến cá Bắc Cửa Việt để đưa cá lên bờ tiêu thụ. Cá nục sau khi đưa lên bờ được phân loại, xếp vào các khay nhựa, phủ đá lạnh để giữ độ tươi trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện cá nục được thương lái thu mua tại cảng với giá khoảng 20.000-25.000 đồng/kg. Với những tàu khai thác được 3-4 tấn cá/chuyến, sau khi trừ chi phí, mỗi lao động có thể có thu nhập cả triệu đồng hoặc cao hơn.

Ngư dân khẩn trương đưa cá tươi lên bờ để bán cho thương lái. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Những ngày đầu tháng 9/2026, ngư dân tại các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Trị như: Nam Cửa Việt, Cửa Việt, Vĩnh Hoàng, Cửa Tùng đánh bắt được nhiều loại hải sản như cá cơm, cá nục, cá mơm sữa, mực, cá ngừ… Ngư dân Trần Văn Quảng, xã Cửa Việt chia sẻ, sản lượng đánh bắt cá cơm, cá nục, cá mơm đạt cao, cùng với được giá nên bà con rất phấn khởi.

Nguồn hải sản tươi dồi dào không chỉ phục vụ thị trường tiêu dùng mà còn cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến thủy sản truyền thống ở địa phương. Tại xã Cửa Việt hiện có 45 cơ sở hấp cá phơi khô, tập trung chủ yếu dọc Quốc lộ 9. Hai nguyên liệu chính là cá cơm và cá nục được thu mua khi còn tươi, sau đó sơ chế, hấp khoảng 3-5 phút rồi đưa ra phơi trên các vỉ lưới.

Sau khoảng ba ngày phơi nắng, cá đạt độ khô phù hợp để đóng gói, tiêu thụ. Bình quân 3 kg cá tươi cho khoảng 1 kg cá khô thành phẩm. Sản phẩm cá khô được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong nước, tập trung ở thị trường miền Bắc và một phần được xuất khẩu sang Trung Quốc với sản lượng khoảng 15.000 tấn/năm.

Theo chính quyền địa phương, nghề hấp cá phơi khô đã trở thành một trong những hoạt động chế biến thủy sản quan trọng tại Cửa Việt, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo đầu ra ổn định cho nguồn hải sản do ngư dân khai thác.

Qua đó, giá trị của sản phẩm biển được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế vùng ven biển theo hướng gắn khai thác với chế biến và tiêu thụ sản phẩm./.

Ngư dân Đà Nẵng phấn khởi vì trúng đậm vụ khai thác ruốc biển Những ngày đầu tháng Năm, ngư dân ở nhiều địa phương ven biển của thành phố Đà Nẵng rất phấn khởi vì trúng đậm vụ khai thác ruốc biển hay còn gọi là tép biển.