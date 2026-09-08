Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô tham dự lớn tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23, qua đó thể hiện sự quan tâm và cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Trung Quốc cũng như tăng cường kết nối với các nước ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc-ASEAN cho biết Việt Nam tiếp tục áp dụng hình thức thuê trọn khu trưng bày với diện tích khoảng 3.000m2, gồm 170 gian hàng. Với quy mô này, Việt Nam nằm trong số các nước ASEAN có diện tích trưng bày lớn nhất tại hội chợ năm nay.

Gần 100 doanh nghiệp Việt Nam đã xác nhận tham gia hội chợ, trong đó có nhiều thương hiệu và doanh nghiệp tiêu biểu như Tập đoàn Trung Nguyên, Tập đoàn TH, càphê Sài Gòn và giày dép Bình Tiên.

Các sản phẩm trưng bày tập trung vào những nhóm hàng có thế mạnh của Việt Nam như thực phẩm, đồ uống, nội thất gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng.

Việc tiếp tục duy trì quy mô trưng bày lớn tại CAEXPO được đánh giá cho thấy Việt Nam đang tích cực tận dụng nền tảng này để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối với các đối tác Trung Quốc.

Đây cũng là một trong những kênh quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu Trung Quốc, qua đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và hợp tác kinh doanh.

Đáng chú ý, hoạt động tham dự của doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ năm nay không chỉ tập trung vào giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm truyền thống.

Theo định hướng tổ chức mới của CAEXPO, Việt Nam sẽ tham gia khu vực trưng bày nhu cầu của các nước ASEAN lần đầu tiên được thiết lập, tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), thành phố thông minh, phát triển khu công nghiệp và văn hóa, du lịch.

Cách thức tham gia này cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại đang từng bước chuyển từ giới thiệu sản phẩm đơn thuần sang kết nối nhu cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác về đầu tư, công nghệ và phát triển ngành. Qua đó, doanh nghiệp hai nước có thêm điều kiện trao đổi trực tiếp, xác định nhu cầu cụ thể và tìm kiếm các dự án hợp tác phù hợp.

Tại CAEXPO lần thứ 23, tỉnh An Giang của Việt Nam được lựa chọn là “Thành phố quyến rũ” - một chương trình nhằm giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của các địa phương ASEAN tới doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, địa phương dự kiến giới thiệu các sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc trưng, đồng thời quảng bá định hướng phát triển công nghiệp, quy hoạch các khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và các nguồn tài nguyên du lịch.

Bên cạnh đó, Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam sẽ tổ chức đoàn các nhà mua hàng trong nước và các đoàn doanh nghiệp, khu công nghiệp tham dự hội chợ.

Các hoạt động kết nối tập trung vào những lĩnh vực mà Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác như sản xuất thông minh, logistics thông minh và quản trị đô thị, hướng tới hình thức kết nối trực tiếp và phù hợp với nhu cầu của từng đối tác.

CAEXPO được tổ chức thường niên tại Nam Ninh, Quảng Tây, là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Thông qua CAEXPO, hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc đang từng bước mở rộng từ thương mại hàng hóa sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và đầu tư. Đây được xem là hướng đi góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế, thương mại song phương trong thời gian tới./.

Sáu điểm nổi bật của CAEXPO 22 hé lộ hướng đi mới cho hợp tác Trung Quốc-ASEAN CAEXPO lần thứ 22 tại Nam Ninh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), giới thiệu sáu điểm nổi bật, cho thấy hợp tác Trung Quốc-ASEAN đang hướng tới hội nhập số và cùng nhau xây dựng thể chế.