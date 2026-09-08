Cổ phiếu công nghệ bứt phá trước khi Mỹ công bố lạm phát

Thị trường chứng khoán thế giới phiên đầu tuần 7/9 chứng kiến đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sắp công bố trong tuần này, yếu tố mang tính quyết định đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào ngày 16/9 tới.

Sau đợt bán tháo mạnh hồi tháng 7/2026, dòng tiền đang dần quay trở lại lĩnh vực công nghệ.

Các nhà đầu tư đặt niềm tin lớn vào khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm qua, bất chấp các lo ngại về định giá cổ phiếu.

Sự chú ý hiện đang đổ dồn vào báo cáo thu nhập của "gã khổng lồ" Oracle vào thứ Năm tới để đánh giá triển vọng tiếp theo của làn sóng AI.

Đà tăng này được dẫn dắt bởi các nhà sản xuất chip tại Seoul và Tokyo. Tại Hàn Quốc, giá cổ phiếu Samsung tăng mạnh 5,7%, trong khi cổ phiếu của SK Hynix tăng tới 8,3%. Ở Nhật Bản, tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank ghi nhận mức tăng "khủng" hơn 11%.

Nhờ trụ đỡ công nghệ, chỉ số chứng khoán tại Seoul chốt phiên tăng hơn 4%, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo (Nhật Bản) tăng 2,1%, chốt tại 66.399,84 điểm. Chứng khoán Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tăng 1,7% nhờ cú hích từ hãng chip TSMC.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,1%, chốt tại 3.932,70 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) giảm 0,9%, chốt tại 25.413,12 điểm.

Tại châu Âu, chi số FTSE 100 tại London giảm 0,1% xuống 10.822,13 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,2% xuống 26.006,53 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,3% lên 8.306,15 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.

Kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ đang ngày càng gia tăng sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm vượt dự báo vào ngày 4/9. Thêm vào đó, lạm phát đang đối mặt với rủi ro tăng do thị trường năng lượng biến động.

Chuỗi các cuộc không kích "ăn miếng trả miếng" giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua đã đẩy giá dầu thế giới đi lên.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá dầu diesel trung bình tại nước này đã chạm mức kỷ lục mới trong ngày 7/9, nguyên nhân do cơ sở hạ tầng lọc dầu ở vùng Vịnh chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến với Iran.

Sự chú ý của thị trường hiện đổ dồn vào báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 11/9.

Giới phân tích nhận định nếu lạm phát lõi diễn biến xấu đi, kịch bản Fed tăng lãi suất gần như sẽ được chốt hạ.

Tại thị trường trong nước, chiều 7/9, chỉ số VN-Index giảm 31,44 điểm (1,70%) xuống 1.821,64 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,93 điểm (0,68%) xuống 280,60 điểm.

Chứng khoán ngày 7/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất hơn 31 điểm Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/9, chỉ số HNX-Index dừng tại 280,6 điểm (giảm hơn 7 điểm), UPCOM-Index đạt 127,45 điểm (giảm 0,3 điểm); thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt xấp xỉ 19.000 tỷ đồng.