Chứng khoán ngày 7/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất hơn 31 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch với diễn biến giằng co mạnh khi VN-Index có thời điểm tăng hơn 21 điểm, trước khi áp lực bán gia tăng khiến chỉ số đảo chiều giảm sâu. VN-Index kết phiên giảm hơn 31 điểm, xuống 1.821,64 điểm.

Sắc đỏ bao trùm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/9, chỉ số HNX-Index dừng tại 280,6 điểm (giảm hơn 7 điểm), UPCOM-Index đạt 127,45 điểm (giảm 0,3 điểm). Thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt xấp xỉ 19.000 tỷ đồng.

Sắc đỏ bao trùm thị trường; trong đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán đáng kể. VIC của Vingroup là mã tác động tiêu cực nhất tới VN-Index khi giảm 4,33%, lấy đi hơn 17 điểm của chỉ số. VHM của Vinhomes cũng giảm 0,93%.

Tại nhóm bất động sản, NVL của Novaland giảm 0,38%, DXG của Đất Xanh giảm hơn 2,5%, trong khi CEO, PDR... cùng giảm hơn 1%.

Nhóm tài chính cũng đồng loạt đi xuống. TCB của Techcombank giảm 2,15%, VPB của VPBank giảm 1,8%, SHB và VCB cùng giảm. Các cổ phiếu chứng khoán như VIX, VCI cũng chịu áp lực bán. Ở nhóm bán lẻ, MWG của Thế Giới Di Động giảm 1,5%, PNJ giảm hơn 4%, trong khi MSN của Masan cũng giảm điểm.

Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên đầu tuần với tổng giá trị hơn 459 tỷ đồng trên ba sàn. VCB đứng đầu danh sách bị bán ròng với hơn 91 tỷ đồng, tiếp đến là CTG của VietinBank với khoảng 74 tỷ đồng. VIC bị bán ròng hơn 53 tỷ đồng, trong khi SHB và DXG cùng bị bán hơn 43 tỷ đồng.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trước diễn biến rung lắc mạnh của thị trường, các công ty chứng khoán đưa ra những góc nhìn tương đối thận trọng cho giai đoạn tới.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin, VN-Index vẫn đang trong xu hướng hồi phục và có khả năng tiến tới vùng kháng cự quanh 1.850 điểm trong những tuần tới.

Tuy nhiên, khi chỉ số tiến tới vùng này, áp lực chốt lời có thể gia tăng, kéo VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho rằng thị trường có thể biến động trong vùng 1.850-1.900 điểm, tương ứng vùng đỉnh lịch sử. Theo SHS, tổng vốn hóa thị trường hiện vào khoảng 425 tỷ USD, tương đương khoảng 83% GDP năm 2025.

Về triển vọng kinh tế, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng dù thị trường tài chính toàn cầu đang trải qua những đợt rung lắc mạnh, kinh tế thực của Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì vị thế là một trong những điểm sáng tăng trưởng của khu vực.

GDP nửa đầu năm tăng 8,18%, PMI tháng 8 đạt 53,3 điểm, đánh dấu tháng thứ 14 liên tiếp nằm trong vùng mở rộng. Vốn FDI đăng ký đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD.

Triển vọng tăng trưởng cũng được các tổ chức quốc tế điều chỉnh theo hướng tích cực. Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 từ 7,2% lên 9,5%; UOB nâng từ 7% lên 8,5%. IMF nâng dự báo lên 7,5%, trong khi ADB giữ nguyên mức 7,2%.

Tuy nhiên, MBS lưu ý tuần giao dịch trung tuần tháng 9 có thể là giai đoạn quan trọng đối với dòng vốn toàn cầu khi các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cùng xuất hiện.

Theo MBS, cuộc họp Fed ngày 15-16/9 diễn ra trong bối cảnh xác suất tăng lãi suất đã lên gần 65%, cho thấy lập trường thận trọng vẫn được duy trì. Trong khi đó, cuộc họp BOJ ngày 18-19/9 có thể tạo ra tác động tới thanh khoản toàn cầu nếu cơ quan này tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó tác động tới các vị thế Yen Carry Trade và dòng vốn vào các thị trường mới nổi.

Dòng tiền có thể lệch pha trước kỳ nâng hạng

Một yếu tố đáng chú ý đối với thị trường trong tháng 9 là việc FTSE Russell đưa 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ FTSE All-Cap, chuẩn bị cho thời điểm nâng hạng chính thức lên nhóm thị trường mới nổi vào ngày 21/9.

Theo MBS, việc nâng hạng là dấu mốc quan trọng về vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng nhà đầu tư cần phân biệt giữa giá trị chiến lược dài hạn và những biến động kỹ thuật trong ngắn hạn.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

MBS gọi cơ chế dòng tiền trước và sau nâng hạng là “bán một lần, mua nhiều đợt”. Các quỹ ETF mô phỏng chỉ số Frontier Markets (thị trường cận biên) sẽ phải tất toán và bán ròng toàn bộ danh mục cổ phiếu Việt Nam trước ngày 21/9.

Trong khi đó, các quỹ thuộc nhóm Emerging Markets (thị trường mới nổi) chỉ giải ngân đợt đầu với tỷ trọng khoảng 10% trong năm 2026, trước khi thực hiện ba đợt giải ngân tiếp theo trong năm 2027.

Sự lệch pha giữa nguồn cung kỹ thuật và dòng tiền mua mới có thể khiến thị trường chịu áp lực hấp thụ trong ngắn hạn; trong đó, dòng tiền trong nước đóng vai trò quan trọng.

MBS đồng thời lưu ý tháng 9 thường có hiệu suất kém tích cực trong 4 năm gần đây. Theo nhóm phân tích, yếu tố này có thể liên quan tới tâm lý nhà đầu tư và chu kỳ công bố thông tin, thay vì chỉ là sự trùng hợp về thống kê.

Theo MBS, VN-Index đang duy trì xu hướng tăng khi liên tục hình thành các vùng đáy cao hơn. Tuy nhiên, vùng 1.870-1.880 điểm sẽ là thử thách trong ngắn hạn do lượng cổ phiếu tại vùng giá này tương đối lớn, có thể tạo áp lực bán khi chỉ số tiến tới.

Trong ba tuần tăng liên tiếp trước đó, thanh khoản thị trường vẫn ở mức khá thấp. Do đó, nếu dòng tiền không được cải thiện, khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc điều chỉnh sẽ gia tăng. Vùng hỗ trợ gần của VN-Index được xác định tại 1.800-1.820 điểm.

MBS nhận thấy đang tồn tại sự lệch pha giữa VN-Index và mặt bằng cổ phiếu khi chỉ số được hỗ trợ bởi các cổ phiếu trụ, trong khi phần lớn cổ phiếu không tăng tương ứng.

Nhà đầu tư không nên mua đuổi hoặc mở thêm vị thế mới khi VN-Index tiến về vùng 1.870-1.880 điểm. Trường hợp chỉ số giảm xuống dưới 1.840 điểm, nhà đầu tư có thể cân nhắc hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu.

Tăng giám sát giao dịch trong kỳ cơ cấu FTSE Russell

Cùng với diễn biến thị trường, hoạt động giao dịch trong kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell cũng được đặt dưới cơ chế giám sát chặt chẽ hơn.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 28/8/2026 về Quy chế giám sát tăng cường đối với giao dịch chứng khoán trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell.

Quy chế áp dụng giám sát tăng cường đối với các cổ phiếu có khả năng được thêm vào hoặc loại khỏi thành phần chỉ số từ ngày chốt dữ liệu do FTSE Russell công bố; đồng thời áp dụng với các cổ phiếu chính thức được thêm vào hoặc loại khỏi chỉ số.

Thời gian giám sát được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu bắt đầu từ ngày giao dịch liền trước ngày chốt dữ liệu và kéo dài đến ngày giao dịch liền trước ngày FTSE Russell công bố thông tin. Giai đoạn hai kéo dài từ ngày công bố thông tin đến ngày giao dịch liền trước ngày chỉ số có hiệu lực. Giai đoạn ba bắt đầu từ ngày chỉ số có hiệu lực và kéo dài trong 5 ngày giao dịch tiếp theo.

Đáng chú ý, đối tượng giám sát không chỉ là từng tài khoản mà còn bao gồm nhóm tài khoản có dấu hiệu tác động tới giá hoặc thanh khoản của chứng khoán; có biểu hiện tác động tới giá đóng cửa trong ngày giao dịch liền trước ngày chỉ số có hiệu lực hoặc có dấu hiệu sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch.

HOSE là đơn vị chủ trì xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình giám sát tăng cường sau khi được VNX chấp thuận. Sở đồng thời có trách nhiệm yêu cầu thành viên giao dịch cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ các giao dịch có dấu hiệu nghi vấn và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VNX về các trường hợp này.

Theo Công ty Chứng khoán BSC, quy chế mới của VNX có tính thực tiễn cao khi chuyển phương thức giám sát từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa và nhận diện sớm, với các mốc thời gian rõ ràng và cơ chế phối hợp giữa các bên.

Đây là cơ chế đáng chú ý khi thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị bước vào chặng chuyển đổi đầu tiên của FTSE Russell với tỷ lệ 10% trong tháng 9/2026./.

VN-Index tăng hơn 25 điểm nhờ cổ phiếu đầu ngành bất động sản Chốt phiên ngày 4/9, trên HOSE có 128 mã tăng và 176 mã giảm; VN-Index tăng 25,36 điểm lên 1.853,08 điểm. Thanh khoản đạt hơn 618,6 triệu đơn vị, tương ứng 16.700,2 tỷ đồng.

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