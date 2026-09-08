Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng của năm 2026

Thị trường hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng năm 2026.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 78.819,5 tỷ đồng, tăng 19,17% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, tổng mức bán lẻ đạt hơn 10.227,5 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng tới 30,48% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy sức mua trên thị trường đang được duy trì ở mức khá, trong đó hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định tiếp tục tạo nền tảng quan trọng cho tiêu dùng.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 8, doanh thu nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tăng 2,49% so với tháng trước. Đáng chú ý, một số lĩnh vực ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 99,9 tỷ đồng, tăng 0,79% so với tháng trước và tăng 74,26% so với cùng kỳ. Dịch vụ ăn uống đạt hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 2,76% so với tháng trước và tăng 29,47% so với cùng kỳ.

Đối với dịch vụ du lịch lữ hành, doanh thu tháng 8 đạt 93,53 tỷ đồng, giảm 1,27% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 68,84% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu các ngành dịch vụ khác đạt hơn 4.940 tỷ đồng, tăng 20,14% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, nhóm này đạt hơn 38.330 tỷ đồng, tăng 22,1%.

Những con số trên phản ánh sự sôi động của thị trường dịch vụ, đồng thời góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng chung của khu vực thương mại-dịch vụ.

Sức mua trên địa bàn tỉnh được đánh giá tiếp tục nhận sự hỗ trợ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, nhất là trong các ngành điện tử, chế biến, chế tạo và khu vực doanh nghiệp FDI.

Khi sản xuất được duy trì, việc làm và thu nhập của người lao động được bảo đảm, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy nhu cầu mua sắm và sử dụng dịch vụ. Cùng với đó, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả cơ bản ổn định và hoạt động lưu thông thông suốt giúp thị trường bán lẻ vận hành thuận lợi.

Trong tháng 8, nhu cầu tiêu dùng cũng có sự thay đổi theo mùa vụ. Dịp Vu Lan góp phần làm tăng nhu cầu đối với nhóm lương thực, thực phẩm. Trước mùa tựu trường, các mặt hàng may mặc, sách giáo khoa và dụng cụ học tập được tiêu thụ nhiều hơn.

Thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo theo nhu cầu đối với đồ dùng và thiết bị gia đình. Trong khi đó, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng cũng góp phần làm tăng nhu cầu tiêu thụ gỗ và vật liệu xây dựng.

Sự gia tăng ở nhiều nhóm hàng, cùng với mức tăng của các ngành dịch vụ, tạo nên bức tranh khá tích cực của thị trường tiêu dùng trong 8 tháng.

Để duy trì đà tăng trưởng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,5%. Đây là cơ sở để các ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục triển khai những giải pháp phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng.

Sở Công Thương được giao làm đầu mối theo dõi sát diễn biến thị trường, sức mua, cung-cầu và giá cả; đồng thời tham mưu tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ hàng hóa.

Cùng với các kênh phân phối truyền thống, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, nền tảng số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Trọng tâm là các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Các chương trình như “Phiên chợ hàng Việt," “Điểm bán hàng Việt” tiếp tục được tổ chức, hướng tới đưa hàng Việt đến gần hơn với người dân tại khu vực nông thôn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những địa bàn có nhu cầu cao.

Bên cạnh thúc đẩy sức mua, việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, chất lượng và an toàn cũng được đặt ra nhằm duy trì sự ổn định của thị trường.

Với mức tăng 19,17% trong 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đang có đóng góp tích cực vào hoạt động thương mại và tiêu dùng của tỉnh. Việc tiếp tục ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung, đa dạng hóa kênh phân phối và triển khai các giải pháp kích cầu sẽ là những yếu tố quan trọng để Bắc Ninh duy trì sức mua, mở rộng thị trường nội địa và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2026./.

Bắc Ninh đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8,5% Để đạt mục tiêu, tỉnh xác định việc mở rộng thị trường, nâng sức mua, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và tăng cường kết nối giữa sản xuất với phân phối là những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.