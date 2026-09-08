Hà Nội kiểm soát chặt nguồn gốc, an toàn hàng hóa dịp Tết Trung thu

Càng gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và đồ chơi trẻ em trên thị trường Hà Nội càng tăng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được đưa ra thị trường.

Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trong dịp lễ.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu, bánh Trung thu, thực phẩm, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa không bảo đảm an toàn.

Liên tiếp phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc

Trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội Quản lý thị trường số 22 đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, ngày 3/9, Đội Quản lý thị trường số 22 kiểm tra “Cửa hàng tiện dụng” tại số 19 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Phương làm chủ.Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở chưa thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Qua kiểm tra hàng hóa, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 675 sản phẩm thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.Số hàng hóa này gồm nhiều chủng loại như xúc xích, trứng ngũ vị, kẹo dẻo, bánh ngọt, trà sữa, măng cay, mỳ ống, rong biển, mỳ ăn liền...

Ngoài ra, cơ sở còn kinh doanh 128 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và 63 đôi tất có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Nike.

Tiếp đó, ngày 4/9, Đội Quản lý thị trường số 22 kiểm tra hộ kinh doanh siêu thị Thanh Thủy tại số 132 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.400 sản phẩm bánh, kẹo và các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc sản xuất không được xác định rõ.

Đoàn kiểm tra phát hiện 520 chiếc bánh Trung thu nhãn hiệu “MOON CAKE” được sản xuất ở nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Cùng ngày, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hộ kinh doanh tạp hóa Thu Phương tại số 37 Nguyên Xá, phường Tây Tựu. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 520 chiếc bánh Trung thu nhãn hiệu “MOON CAKE” được sản xuất ở nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại các cơ sở trên đã được lực lượng chức năng tạm giữ, niêm phong để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Những vụ việc được phát hiện trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn trên thị trường, nhất là trong giai đoạn nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Trung thu tăng cao.

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Theo kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nguyên liệu sản xuất bánh, bánh kẹo, thực phẩm chế biến, đồ uống, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ dịp lễ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh; hóa đơn, chứng từ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; ghi nhãn; chất lượng sản phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cùng với hoạt động kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng cũng tăng cường nắm tình hình địa bàn, theo dõi các tuyến, địa bàn và cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao, nhất là những nơi tập trung đông dân cư, chợ, cửa hàng tiện lợi, cơ sở kinh doanh thực phẩm và các điểm bán hàng phục vụ Tết Trung thu.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, cho biết nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào dịp Tết Trung thu khiến thị trường hàng hóa trở nên sôi động, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm tra, kiểm soát.

Lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra những nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn, đồng thời chú trọng các dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa và chất lượng sản phẩm. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, không để hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh, công tác kiểm tra cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng quy định pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người kinh doanh và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Tết Trung thu là thời điểm các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là bánh Trung thu, bánh kẹo, đồ uống và đồ chơi trẻ em được tiêu thụ với số lượng lớn. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, việc nâng cao ý thức của người tiêu dùng cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa hàng hóa vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.400 sản phẩm bánh, kẹo và các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc sản xuất không được xác định rõ. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Lực lượng quản lý thị trường khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh có địa chỉ rõ ràng, ưu tiên những điểm bán uy tín; kiểm tra kỹ thông tin trên nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần sản phẩm và đơn vị sản xuất, nhập khẩu.

Đối với bánh Trung thu và các loại thực phẩm chế biến, người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý điều kiện bảo quản, bao bì sản phẩm và các thông tin liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ. Không nên mua những sản phẩm có bao bì rách, biến dạng, không có nhãn hàng hóa hoặc không thể xác định được nguồn gốc.

Trong trường hợp phát hiện hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn, người dân có thể thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, từ nay đến hết Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Việc chủ động kiểm soát từ khâu sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến bán lẻ được kỳ vọng góp phần hạn chế hàng hóa vi phạm lưu thông trên thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường Thủ đô trong dịp Tết Trung thu năm 2026./.

Kiểm soát chặt việc chế biến, kinh doanh thực phẩm dịp Tết Trung thu Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương phối hợp với các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu.