Tây Ninh tăng tốc 4 tháng cuối năm, hướng tới tăng trưởng 10-10,5%

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành trong tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 diễn ra chiều 7/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đánh giá kinh tế-xã hội của tỉnh trong tháng 8 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 16,02% so với cùng kỳ; tính chung 8 tháng tăng 15,04%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả khả quan. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng tăng 18,99%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 23,918 tỷ USD, tăng 16,26% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục là một điểm sáng. Đến ngày 27/8, tổng thu ngân sách đạt hơn 49.071 tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán Trung ương giao và tăng 36,9% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, khu vực doanh nghiệp có sự phát triển tích cực. Trong 8 tháng, toàn tỉnh có 4.884 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 35% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 32.326 tỷ đồng, tăng 75%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được tập trung triển khai. Đến ngày 18/8, các cơ quan chức năng đã chi trả cho 10.541 trường hợp, với diện tích 1.450,98 ha và tổng số tiền hơn 21.648 tỷ đồng.

Trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,40%. Các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027 được chuẩn bị chu đáo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn một số khó khăn cần tập trung giải quyết. Sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp trở ngại. Trong tháng, số doanh nghiệp giải thể tăng 73%, trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 64% so với cùng kỳ.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đồng đều giữa các chủ đầu tư, một số dự án còn chậm. Dịch sốt xuất huyết và tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Thiên tai, giông lốc cũng gây thiệt hại khoảng 2,8 tỷ đồng.

Trước yêu cầu hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng từ 10-10,5%. Các đơn vị phải chủ động tháo gỡ khó khăn, theo dõi sát từng chỉ tiêu và không để công việc chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tháng 9 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu quý 3, đồng thời tạo nền tảng cho những tháng cuối năm. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu quý 3 đạt tối thiểu 75% và cả năm đạt 100% kế hoạch.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ rà soát từng dự án, xử lý các trường hợp chậm tiến độ và chủ động điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân. Cùng với đầu tư công, các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển thương mại-dịch vụ, tăng thu ngân sách, thúc đẩy nông nghiệp, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được đặt ra.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng được yêu cầu thực hiện đồng bộ, trong đó chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tổ chức tốt năm học mới. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững trong những tháng cuối năm.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm hướng dẫn đầy đủ, thống nhất, không để người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc. Mọi phản ánh, kiến nghị phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Với những kết quả đạt được trong 8 tháng và yêu cầu tăng tốc trong những tháng cuối năm, Tây Ninh đang tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả điều hành, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10-10,5% trong năm 2026./.

Tây Ninh không để điểm nghẽn cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế Tỉnh Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tăng khả năng hấp thụ nguồn lực đầu tư.