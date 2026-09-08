Giá vàng tăng nhẹ khi đồng USD suy yếu và lo ngại về chính sách Fed

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 8/9 tại thị trường châu Á, khi đồng USD suy yếu. Trong khi đó, nhà đầu tư đang tập trung vào các số liệu lạm phát sắp được công bố, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về bước đi chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến 6 giờ 45 phút GMT (13 giờ 45 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.407,27 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ giảm 0,6% xuống 4.452,10 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm 0,3%, giúp các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group, nhận định: “Giá vàng vẫn đang giằng co giữa bên mua và bên bán, khi chưa bên nào thể hiện đủ niềm tin để tạo ra một xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng và kéo dài.”

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 10/9, trong khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến được công bố ngày 11/9.

Giá vàng giao ngay đã giảm trong 2 phiên trước đó sau khi số liệu cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 8/2026, còn tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%. Những dữ liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ đang cải thiện.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới là 58,4%. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không mang lại lợi suất.

Tuy nhiên, ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, cho rằng giá vàng sẽ không giảm quá sâu nếu ngân hàng trung ương Mỹ thực hiện tăng lãi suất. Ông nói: “Điều quan trọng hơn động thái lãi suất là tâm lý thị trường đang có phần bất an trước những tín hiệu mà Fed và Bộ Tài chính Mỹ đưa ra.”

Trên phương diện địa chính trị, Iran cảnh báo Mỹ về một cuộc “chiến tranh kinh tế” và cho biết đã phóng một tên lửa tiên tiến nhằm vào các tàu chiến Mỹ. Diễn biến này cho thấy nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang, chỉ vài ngày sau khi hai bên lại tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau.

Trong số các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 66,21 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 0,1% xuống 1.824,58 USD/ounce và giá palladium giảm 0,2% xuống 1.385,50 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích của BMI đã hạ dự báo giá bạch kim năm 2026 từ 2.000 USD xuống 1.900 USD/ounce, đồng thời giảm dự báo giá palladium từ 1.500 USD xuống 1.400 USD/ounce.

BMI cho rằng nhu cầu yếu hơn từ ngành ôtô và nguồn cung phục hồi là những nguyên nhân chính dẫn đến điều chỉnh này.

Tại Việt Nam, chiều 8/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,6-146,62 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước đi lên, tỷ giá tại ngân hàng thương mại giảm mạnh Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 147,1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá ngân hàng thương mại giảm mạnh tới 55 đồng/USD.