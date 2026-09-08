Việt Nam dẫn đầu ASEAN về sức hút đối với doanh nghiệp châu Âu

Theo khảo sát thường niên của Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC), Việt Nam là thị trường ASEAN được nhiều doanh nghiệp châu Âu lên kế hoạch mở rộng hoạt động nhất.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN gần đây đã tiến hành khảo sát đối với khoảng 150 nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu. Cụ thể, 64% số người được hỏi cho biết có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, cao nhất trong 6 thị trường lớn của ASEAN được đề cập trong khảo sát. Indonesia đứng thứ hai với 57%, tiếp theo là Malaysia và Thái Lan cùng ở mức 49%, Singapore 44% và Philippines 43%.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh ASEAN tiếp tục được doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao về triển vọng kinh tế. Có 78% đại diện doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát dự báo thương mại và đầu tư tại ASEAN sẽ tăng trong 5 năm tới, cao hơn mức 71% của năm 2025.

Đồng thời, 78% số người được hỏi cho biết có kế hoạch mở rộng hoạt động tại ít nhất một thị trường ASEAN, trong đó Việt Nam và Indonesia tiếp tục là hai điểm đến hàng đầu.

Khảo sát cũng cho thấy ASEAN năm thứ tư liên tiếp được đánh giá là khu vực mang lại cơ hội kinh tế lớn nhất so với các nền kinh tế mới nổi lớn khác. Tỷ lệ lựa chọn ASEAN đạt 61%, tăng từ 56% vào năm 2025.

Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN Chris Humphrey cho rằng tình hình toàn cầu tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, song các doanh nghiệp châu Âu vẫn thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với ASEAN.

Nhu cầu đầu tư gia tăng khi phần lớn doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng hoạt động trong khu vực, cho thấy ASEAN tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh doanh trong quá trình các doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược đầu tư và hoạt động.

Bên cạnh triển vọng tích cực, môi trường thương mại và đầu tư tại ASEAN vẫn đối mặt nhiều thách thức. Có 81% số người được hỏi cho rằng sự bất định liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ vẫn là một mối quan ngại lớn, làm suy yếu niềm tin kinh doanh tại ASEAN./.

ASEAN-EU thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và cải tổ Liên hợp quốc ASEAN phối hợp với EU bảo vệ hệ thống đa phương, tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, phát triển bền vững, an ninh mạng, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

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