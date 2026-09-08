Campuchia chi 53 triệu USD hỗ trợ phụ nữ mang thai và trẻ dưới 2 tuổi

Chính phủ Campuchia đã phân bổ hơn 213 tỷ riel (khoảng 53 triệu USD) trong năm nay để hỗ trợ tiền mặt cho phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 2 tuổi trên toàn quốc, với số lượng người thụ hưởng tăng hơn gấp đôi kể từ cuối năm 2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong một bài đăng trên Facebook ngày 7/9, Ban Thư ký Hội đồng Bảo trợ Xã hội Quốc gia Campuchia (NSPC) cho biết khoản kinh phí trên nhằm cải thiện sức khỏe và phúc lợi của các bà mẹ và trẻ nhỏ, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Theo NSPC, số lượng người thụ hưởng chương trình đã tăng từ 1,1 triệu người vào cuối năm 2023 lên 2,2 triệu người vào giữa năm nay, tương đương mức tăng 103,52%.

Chương trình được triển khai trên toàn quốc, áp dụng đối với phụ nữ và trẻ em thuộc 6 nhóm đối tượng gồm các hộ gia đình sở hữu Thẻ Công bằng (Equity Card); công nhân và người lao động tham gia Quỹ An sinh Xã hội Quốc gia; công chức, nhân viên hợp đồng và thực tập sinh; lực lượng Cảnh sát Quốc gia và cán bộ trại giam; người bị giam giữ và trẻ em sống cùng mẹ trong trại giam; cùng các thành viên hội đồng cấp thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện và xã/phường.

NSPC cho biết việc mở rộng chương trình góp phần tăng cường bảo trợ đối với phụ nữ mang thai và trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời, tính từ thời điểm mang thai cho đến khi trẻ tròn 2 tuổi.

Theo chương trình của Quỹ Hỗ trợ Xã hội Quốc gia dành cho các hộ gia đình có Thẻ Công bằng, phụ nữ đủ điều kiện có thể nhận 80.000 riel (20 USD) cho mỗi lần khám thai (tối đa 4 lần) và khoản hỗ trợ một lần 400.000 riel (99 USD) đối với mỗi ca sinh đơn.

Sau khi sinh, người mẹ tiếp tục được nhận 80.000 riel cho mỗi lần khám sau sinh và tiêm chủng (tối đa 10 lần) cho đến khi trẻ tròn 2 tuổi. Theo quy định hiện hành, một phụ nữ đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với một ca sinh có thể nhận tổng cộng lên tới 1,52 triệu riel (375 USD)./.

UNDP cam kết hỗ trợ Campuchia thực hiện các ưu tiên về phát triển bền vững Campuchia và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc cam kết hợp tác dài hạn thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học tại Campuchia.