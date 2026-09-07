Thêm nhiều sân bay phải đóng cửa do tro bụi núi lửa tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, tro bụi từ núi lửa Anak Krakatau phun trào liên tục từ cuối tuần qua đã khiến 8 sân bay tại Indonesia phải tạm dừng hoạt động trong ngày 7/9, ảnh hưởng tới gần 1.600 chuyến bay và khoảng 170.000 hành khách.

Trung tâm Giảm thiểu rủi ro địa chất và núi lửa của Indonesia thông báo tro bụi núi lửa đã lan sang các khu vực thuộc thủ đô Jakarta và tỉnh Lampung ở cực Nam đảo Sumatra. Tổng công ty Quản lý bay Indonesia (AirNav Indonesia) quyết định đóng cửa không phận xung quanh hai sân bay Soekarno-Hatta và Halim Perdanakusuma ở Jakarta, cùng 6 sân bay khác trong khu vực, trong đó có sân bay Radin Inten II tại Lampung.



Các sân bay được yêu cầu tạm dừng hoạt động đến 8h59 ngày 7/9 theo giờ địa phương. Tính đến tối 6/9, việc đóng cửa sân bay khiến 1.558 chuyến bay bị hủy, trong đó riêng sân bay Soekarno-Hatta ghi nhận 963 chuyến bay không thể cất/hạ cánh, ảnh hưởng đến tổng cộng khoảng 170.000 hành khách. Hơn 950 chuyến bay quốc tế, trong đó có các chuyến bay kết nối với Nhật Bản, đã bị hủy hoặc chuyển hướng do tro núi lửa lan rộng trên nhiều khu vực của đảo Java và Sumatra.



Tổng Cục Hàng không Dân dụng Indonesia khẳng định đang theo dõi sát sao tác động của đợt phun trào đối với hoạt động vận tải hàng không, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, đơn vị vận hành sân bay và cơ quan khí tượng để đảm bảo an toàn.



Núi lửa Anak Krakatau nằm giữa hai đảo Java và Sumatra, bắt đầu phun trào liên tục từ đêm 4/9, phun tro bụi vào khí quyển và ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động hàng không trong khu vực. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và chính quyền địa phương chưa đưa ra lệnh sơ tán. Khu dân cư gần nhất nằm cách núi lửa hơn 16 km, tuy nhiên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 3 km tính từ miệng núi lửa đang hoạt động.



Anak Krakatau được hình thành sau vụ phun trào lịch sử của núi lửa Krakatau năm 1883. Vụ phun trào này đã gây ra sóng thần, khiến hơn 36.000 người thiệt mạng và tạo nên một miệng núi lửa khổng lồ. Năm 2018, một đợt phun trào của Anak Krakatau cũng gây ra sóng thần, khiến hàng trăm người thiệt mạng.



Việc tro núi lửa phát tán trong không khí gây nguy cơ lớn đối với hoạt động hàng không do có thể làm hỏng động cơ máy bay và ảnh hưởng tới tầm nhìn, buộc các hãng hàng không phải hủy hoặc điều chỉnh nhiều chuyến bay để đảm bảo an toàn./.

Indonesia giám sát 24/24 hoạt động của núi lửa Anak Krakatau BMK) đang đặt chế độ giám sát 24/24 giờ đối với hoạt động của núi lửa Anak Krakatau và ảnh hưởng của tro núi lửa tới khí quyển, hàng không và vùng biển xung quanh eo biển Sunda.