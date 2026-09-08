Sắc màu cuộc sống: Giáng sinh đến sớm tại Philippines

Khi nhiều nơi trên thế giới còn chưa nghĩ đến Giáng sinh, người Philippines đã bắt đầu đếm ngược đến ngày lễ được mong chờ nhất trong năm.

Từ ngày 1/9, những giai điệu Giáng sinh vang lên trên sóng phát thanh, đèn trang trí bắt đầu được thắp sáng và các trung tâm mua sắm đồng loạt khoác lên mình diện mạo rực rỡ. Với người dân quốc gia có đông tín đồ Công giáo này, tháng 9 cũng đồng nghĩa với sự khởi đầu của mùa Giáng sinh kéo dài suốt 4 tháng, thường được gọi là “ber months.”



Tại một khu chợ rộng như cả một dãy phố ở thủ đô Manila, những ông già Noel bằng nhựa được treo lủng lẳng từ trần một cửa hàng đã chất đầy đồ trang trí dù còn đúng 4 tháng nữa mới đến Giáng sinh. Cửa hàng bắt đầu bày hàng từ ngày 31/7 và nhanh chóng trở thành điểm đến nhộn nhịp của những người muốn chuẩn bị sớm cho mùa lễ hội.



Cây thông, quả châu, tuần lộc, máng cỏ, đèn và những chiếc đèn lồng đủ màu sắc phủ kín các gian hàng. Với nhiều người Philippines, việc mua sắm và trang hoàng nhà cửa không đơn thuần là chuẩn bị cho một ngày lễ mà đã trở thành một phần của đời sống xã hội mỗi khi “ber months” bắt đầu.

Người dân nước này coi Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là thời điểm gia đình, bạn bè và cộng đồng sum họp. Nhà xã hội học Mark Godwin Villareal thuộc Đại học Santo Tomas ở Manila cho rằng mùa Giáng sinh kéo dài tạo ra cảm giác về sự liên tục và ổn định trong đời sống xã hội, ngay cả khi người dân phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, chính trị hay cá nhân.



Mỗi tháng trong “ber months” có một nhịp điệu riêng. Tháng 9 thường dành cho việc trang trí nhà cửa, trong khi tháng 10 là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu dành dụm tiền mua quà, chuẩn bị thực phẩm cho các cuộc đoàn tụ và bữa tiệc đêm Giáng sinh. Đến tháng 11 và 12, không khí lễ hội càng trở nên sôi động.



Dự kiến, hơn 100.000 lao động Philippines ở nước ngoài sẽ trở về quê nhà trong dịp lễ, góp phần biến Giáng sinh thành một trong những mùa đoàn tụ lớn nhất trong năm.



Mùa lễ hội kéo dài cũng tạo động lực đáng kể cho hoạt động kinh doanh. Các hệ thống trung tâm thương mại lớn nhanh chóng triển khai trang trí từ tháng 8 để thu hút khách hàng. Ông Christian Mathay - Phó Chủ tịch cấp cao của SM Supermalls, hệ thống gồm 90 trung tâm thương mại - cho biết Giáng sinh đối với người Philippines tượng trưng cho sự gắn kết, đức tin, hy vọng và niềm vui. Việc bắt đầu sớm giúp người mua có thêm thời gian tận hưởng không khí lễ hội.



Tại tỉnh Pampanga, phía Bắc Manila, những trận lũ kéo dài nhiều tuần khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt cũng không làm giảm sức sống của một ngành nghề gắn chặt với Giáng sinh Philippines: sản xuất “parol” - những chiếc đèn lồng hình ngôi sao truyền thống được xem là vật trang trí không thể thiếu trong mỗi gia đình.

Cô Angelica David - một nghệ nhân làm đèn lồng thế hệ thứ 5 - cho biết nước lũ từng tràn vào phòng trưng bày, buộc gia đình cô phải tạm ngừng sản xuất để dọn dẹp. Tuy nhiên, cô tin rằng nhu cầu sẽ nhanh chóng trở lại khi người dân khắc phục hậu quả thiên tai.



Không giống nhiều quốc gia chỉ duy trì không khí Giáng sinh trong vài tuần, Philippines có thể kéo dài mùa lễ hội đến tận ngày 6/1 - thời điểm được đánh dấu là ngày ba nhà thông thái mang quà đến cho Chúa Jesus hài đồng.

Thậm chí, với một số người, Giáng sinh dường như không thực sự kết thúc khi những biểu tượng và ánh sáng trang trí vẫn được giữ lại trong nhà, ngoài vườn suốt cả năm./.

Lễ hội Giáng sinh tháng Bảy tại The Rocks: Mùa Đông tuyết rơi ở Xứ sở Chuột túi Giữa cái lạnh đặc trưng của mùa Đông ở Australia, Lễ hội Giáng sinh tháng Bảy tại khu phố cổ The Rocks là dịp để du khách trải nghiệm không khí Giáng sinh mang đậm không khí châu Âu giữa lòng Sydney.

​