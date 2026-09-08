Khi lực lượng đồng minh của Iran không còn nhìn chung về một hướng

Mạng lưới các lực lượng đồng minh của Iran tại Trung Đông đang có những thay đổi đáng chú ý sau các biến động quân sự và chính trị gần đây. Lực lượng Hezbollah chịu tổn thất đáng kể về nhân sự và năng lực, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen duy trì mức độ tự chủ cao trong các quyết định liên quan đến xung đột. Tại Iraq, các lực lượng dân quân dòng Shia phải cân nhắc giữa quan hệ với Tehran và lợi ích của chính quyền Baghdad. Trong khi đó, Hamas cũng có những tính toán riêng về quan hệ với Iran. Những diễn biến này cho thấy “trục kháng chiến” đang có xu hướng phân hóa thay vì hoạt động như một khối thống nhất./.