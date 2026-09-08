Sản xuất công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bám sát mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2026, kéo theo chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Kết quả này có được, là nhờ ngành công nghiệp chế biến chế tạo và các ngành trọng điểm tạo động lực chính của toàn ngành.

Theo thống kê, IIP tháng 8/2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2026, IIP trên địa bàn thành phố tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Đối với ngành công nghiệp cấp 2, có 30/32 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2026 tăng so với cùng kỳ; trong đó, một số ngành có mức tăng cao: in, sao chép bản ghi các loại; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất phương tiện vận tải;…

Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm 8 tháng năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,7% so với cùng kỳ, cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với mức tăng chung toàn ngành công nghiệp. Riêng chỉ số sản xuất 3 ngành công nghiệp truyền thống 8 tháng năm 2026 tăng 3,4% so với cùng kỳ; trong đó, ngành dệt tăng 9,8%; ngành sản xuất trang phục tăng 2,3%; sản xuất da các sản phẩm có liên quan tăng 2%.

Đáng chú ý, tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,3% so với cùng kỳ; trong đó có 17/23 ngành cấp II có chỉ số tiêu thụ tăng.

Cùng với đà tăng của sản xuất công nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động tăng lên nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, thể hiện qua số lao động tại các doanh nghiệp công nghiệp tính chung 8 tháng năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng 2,1% so cùng kỳ.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, bám sát chỉ đạo của ngành và thành phố, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ giải pháp phát triển công nghiệp, hỗ trợ hoạt động sản xuất... trong 8 tháng đầu năm 2026. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, cùng sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Một góc Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn từ sông Sài Gòn. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Ông Vũ nhấn mạnh khu vực công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của kinh tế thành phố. Điển hình, trong bốn ngành công nghiệp thì cơ khí và hóa dược tiếp tục là hai ngành dẫn dắt tăng trưởng, chế biến lương thực thực phẩm duy trì mức tăng ổn định, ngành sản xuất điện tử đã chuyển sang tăng trưởng trở lại.

Kết quả này cho thấy năng lực sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, quá trình phục hồi diễn ra ngày càng vững chắc, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng công nghiệp của thành phố trong năm 2026.

Hay trong 8 tháng năm 2026, công tác bảo đảm cung ứng năng lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp. Hơn thế nữa, trong điều kiện nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng, thành phố vẫn duy trì được khả năng cung ứng ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu điện diện rộng, không phải thực hiện tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn.

Một số doanh nghiệp đánh giá từ kết quả 8 tháng đầu năm 2026 có thể thấy động lực tăng trưởng của ngành công thương được hình thành từ sự kết nối giữa thị trường, sản xuất và dịch vụ; trong đó ,thương mại-dịch vụ có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tổng cầu và tạo sức lan tỏa; logistics và xuất nhập khẩu mở rộng không gian thị trường; sản xuất công nghiệp bảo đảm năng lực cung ứng; năng lượng tạo điều kiện cho toàn bộ nền kinh tế vận hành ổn định.

Do đó, trong 4 tháng cuối năm 2026, việc phát huy đồng bộ những động lực này, cùng với tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, thị trường, công nghệ và năng lực doanh nghiệp, sẽ tạo thêm dư địa để thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Trong 4 tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục đưa ra những giải pháp trọng tâm góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Về phía Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, trong 4 tháng cuối năm, Sở sẽ tiếp tục đưa ra những giải pháp trọng tâm góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Cụ thể, ngành công thương thành phố mở rộng tổng cầu, phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại-dịch vụ, thúc đẩy xuất nhập khẩu, củng cố năng lực sản xuất công nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng, qua đó, từng bước hình thành sự liên kết chặt chẽ giữa thị trường, sản xuất và dịch vụ, tạo thêm dư địa tăng trưởng, đồng thời đặt nền tảng cho quá trình phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với sản xuất công nghiệp, mục tiêu đặt ra là củng cố năng lực cung ứng và nâng cao khả năng tham gia của doanh nghiệp thành phố vào các chuỗi giá trị theo mục tiêu Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 25/5/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trên địa bàn thành phố đến năm 2030 tiếp tục tạo cơ sở tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Bên cạnh đó, hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2026 là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận đa dạng tập đoàn sản xuất lớn, tìm kiếm đơn hàng và nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu của chuỗi cung ứng.

Cùng với phát triển sản xuất, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án có khả năng tạo năng lực mới cho nền kinh tế có ý nghĩa trực tiếp đối với tăng trưởng. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp liên ngành tiếp tục rà soát các dự án công nghiệp có khả năng đưa vào vận hành trong năm 2026, kịp thời xử lý những vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường…; trong đó có thể kể đến việc thu hút đầu tư vào 21 cụm công nghiệp theo danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2026-2030, triển khai Đề án thành lập Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao và nghiên cứu chuyển đổi các khu chế xuất, khu công nghiệp theo hướng sinh thái, công nghệ cao, gắn với trung tâm logistics sẽ tạo thêm không gian cho phát triển công nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng cường liên kết giữa sản xuất với dịch vụ.

Trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với Thành phố Hồ Chí Minh còn là tiếp tục nâng cao năng lực dự báo nhu cầu năng lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm, phát triển mạnh các nguồn năng lượng sạch, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý vận hành, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Với định hướng phát triển đồng bộ, hiện đại và bền vững, hệ thống năng lượng sẽ tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng tạo nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh duy trì tốc độ tăng trưởng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới./.

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