Bắc Ninh thành lập Cụm công nghiệp Quế Tân có quy mô khoảng 45 ha

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Quế Tân tại phường Quế Võ và phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Quyết định, Cụm công nghiệp Quế Tân có diện tích khoảng 45 ha; diện tích chính xác sẽ được xác định trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. Cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo hướng công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và tài nguyên.

Cụm công nghiệp sẽ thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như sản xuất trang phục; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy và bao bì từ giấy, bìa; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện; sản xuất máy móc, thiết bị; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị.

Ngoài ra, cụm công nghiệp còn thu hút một số ngành về cấp nước, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và các ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quế Tân là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại và xây dựng Trường Thịnh, có trụ sở tại khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quang Hữu, Giám đốc.

Dự án có tổng mức đầu tư 577,577 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, gồm giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, phòng cháy, chữa cháy và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan. Dự án cũng bố trí hệ thống cây xanh, mặt nước và các công trình bảo vệ môi trường phù hợp.

Về tiến độ, từ tháng 8/2026 đến hết tháng 6/2029, dự án sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu quá trình triển khai dự án phải bảo đảm các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động, phòng cháy và chữa cháy. Trong quá trình lập và triển khai dự án, chủ đầu tư phải nghiên cứu, hoàn trả kênh mương tiêu thoát nước và đường giao thông, không làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân khu vực; đồng thời tăng diện tích cây xanh, mặt nước để điều tiết, hạn chế ngập úng.

Về trách nhiệm quản lý và triển khai, Sở Công Thương có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án và quản lý hoạt động của cụm công nghiệp.

Sở Xây dựng chủ trì công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết; xác định, thể hiện quỹ đất công nghiệp 5% dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định. Các sở, cơ quan liên quan phối hợp hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; đồng thời kiểm tra, giám sát theo quy định.

Ủy ban Nhân dân phường Quế Võ và phường Đào Viên có trách nhiệm quản lý hoạt động của cụm công nghiệp; phối hợp tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư và sớm bàn giao mặt bằng theo tiến độ. Hai địa phương cũng có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư bảo đảm hoàn trả kênh mương, đường giao thông; bố trí quỹ đất cho công trình hạ tầng xã hội, công trình công cộng; tăng diện tích cây xanh, mặt nước, bảo đảm tiêu thoát nước và hạn chế ngập úng khu vực.

Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn, triển khai dự án đúng tiến độ, phối hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đầu tư đồng bộ hạ tầng và kết nối với hạ tầng khu vực; tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động, phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, chủ đầu tư phải tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp theo quy định./.

Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng của năm 2026 Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 8 tháng năm 2026 ước đạt hơn 78.819,5 tỷ đồng, tăng 19,17% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức mua trên thị trường đang được duy trì ở mức khá.