Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm gạch ốp lát Ấn Độ

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2174/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Ấn Độ là từ 5,55% đến 45,30%.

Thuế chống bán phá giá chính thức có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành (7/9/2926). Thuế chống bán phá giá chính thức có thời hạn áp dụng là 5 năm kể từ ngày có hiệu lực (trừ trường hợp được gia hạn, thay đổi, hủy bỏ theo Quyết định khác của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Trong quá trình điều tra vụ việc, thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét và đánh giá kỹ lưỡng tác động của hành vi bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu đối với hoạt động của ngành sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Ấn Độ.

Kết luận điều tra cuối cùng của Cơ quan điều tra xác định rằng: Có tồn tại hành vi bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra xuất xứ từ Ấn Độ; có bằng chứng rõ ràng và chứng minh được về việc có đe dọa thiệt hại đáng kể của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra xuất xứ từ Ấn Độ đối với ngành sản xuất trong nước và có mối quan hệ nhân quả giữa việc hàng hóa nhập khẩu bị điều tra xuất xứ từ Ấn Độ bán phá giá là nguyên nhân chính gây ra đe dọa thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước.

Theo đó, Bộ Công Thương quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ.

Mức thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm gạch gốm, sứ ốp lát có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ có thể được rà soát, điều chỉnh khi có hồ sơ yêu cầu của các bên liên quan theo quy định pháp luật để đảm bảo biện pháp chống bán phá giá được áp dụng đúng đối tượng, đúng mức độ và trong khoảng thời gian hợp lý./.

Bộ Công Thương điều tra chống bán phá giá với thanh thép dự ứng lực Trung Quốc Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết.

​