Tỉnh Cà Mau thu hút dòng vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Tại Cà Mau, với mục tiêu tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế dựa trên những tiềm năng sẵn có ở địa phương.

Lãnh đạo tỉnh đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn nhằm tạo đột phá về kinh tế cho vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Bức tranh sáng từ khu công nghiệp, khu kinh tế

Cà Mau là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, có nhiều lợi thế về kinh tế biển, thủy sản và năng lượng. Tỉnh đang tập trung phát triển công nghiệp theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương; đồng thời, quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện doanh nghiệp đến tỉnh Cà Mau đầu tư.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh Cà Mau có 13 khu công nghiệp và 1 khu kinh tế, đến nay có 3 khu công nghiệp được triển khai đầu tư hạ tầng và có dự án hoạt động gồm Khu Công nghiệp Khánh An có tỷ lệ lấp đầy đạt 68,75%, Khu Công nghiệp Trà Kha đạt 89,45% và Khu Công nghiệp Hòa Trung đạt 11,21%.

Các khu công nghiệp được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có quỹ đất sạch đây là điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thứ cấp tiếp nhận các dự án, trong đó Khu Công nghiệp Khánh An, Khu Công nghiệp Trà Kha có cơ sở hạ tầng khá đồng bộ hơn Khu Công nghiệp Hòa Trung.

Hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thủy sản Minh Phú Khánh An tại khu Công nghiệp Khánh An. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thông tin, từ đầu năm đến nay tỉnh đã thu hút được 4 nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp với tổng nguồn vốn đăng ký khoảng trên 4.064 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 77 dự án được cấp phép đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tổng vốn đăng ký trên 27.695 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng cho biết, hàng loạt dự án quy mô lớn đang đi vào hoạt động, như Công ty Cổ phần Chăn nuôi Cổ phần Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thủy sản Minh Phú Khánh An, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tắc.

Đây là tín hiệu tích cực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác khu công nghiệp, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư chiến lược và là đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế ở địa phương.

Theo ông Phan Văn Tâm, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thủy sản Minh Phú Khánh An, nhà máy mới vừa đi vào hoạt động gần 4 tháng tại Khu Công nghiệp Khánh An nhờ sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cùng với các sở ngành tỉnh đã tạo điều kiện cho tập đoàn mở rộng quy mô sản xuất. Cùng với đó môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thủ tục hành chính nhanh gọn đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng trưởng ổn định, tập trung sâu hơn vào các ngành kinh tế xanh, bền vững.

Ông Tâm cũng cho hay tỉnh cũng quan tâm nâng cấp mở rộng các tuyến đường huyết mạch, đẩy nhanh nâng cấp các tuyến đường tại Khu công nghiệp Khánh An tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tiếp cận nguồn nhân lực tại địa phương, xây dựng vùng nguyên liệu thủy sản đạt chứng nhận quốc tế.

Hiện Cà Mau cũng đang triển khai phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh có 35 cụm công nghiệp, với tổng diện tích là 1.946,68ha.

Hiện một số cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư đến tham gia đầu tư, như Cụm công nghiệp Lý Văn (phường Lý Văn Lâm) với diện tích là 50ha, có 82 dự án đang hoạt động. Cụm công nghiệp Rạch Gốc (xã Phan Ngọc Hiển) diện tích 75ha, đã có nhà đầu tư đăng ký.

Các cụm công nghiệp còn lại đang xúc tiến mời gọi đầu tư và có nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu.

Đồng hành cùng nhà đầu tư

Theo ngành chức năng tỉnh Cà Mau, tuy đạt nhiều kết quả tích cực trong việc kêu gọi và thu hút đầu tư trong thời gian qua. Tuy nhiên nhìn chung vẫn còn một số khó khăn nhất định như, việc thu hút mời gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế và cụm công nghiệp còn gặp khó; các công trình giao thông trọng điểm đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành.

Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều nhà đầu tư ngần ngại khi đến với tỉnh Cà Mau. Để giải quyết những vướng mắc đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang triển khai đầu tư một số hạng mục công trình về hạ tầng giao thông trong khu, cụm công nghiệp; đồng thời, phối hợp với ngành chức năng tiếp tục đồng hành hỗ trợ các đơn vị thi công dự án trọng điểm như Dự án Cao tốc Cà Mau-Cái Nước, Cao tốc Cái Nước-Đất Mũi và Dự án Cầu ra đảo Hòn Khoai nhằm đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành theo kế hoạch tạo đà cho tỉnh phát triển kinh tế.

Khu công nghiệp Hòa Trung ở phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Thiện cho biết sở tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Đề án phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án, tập trung đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, tạo quỹ đất và môi trường thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau tiếp tục đồng hành cùng Cụm khí điện đạm Cà Mau để tiếp tục vận hành ổn định, thúc đẩy việc khai thác tối đa công suất các nhà máy hiện có, đặc biệt là Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An và Nhà máy thức ăn thủy sản C.P Cà Mau vừa đi vào hoạt động nhằm tạo đà tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết Cà Mau có vị trí ở địa đầu cực Nam Tổ quốc với ba mặt giáp biển chiều dài 310km, đặc biệt là có thế mạnh về thủy sản, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế biển, du lịch và hệ sinh thái tự nhiên.

Cùng với đó, nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng của quốc gia được triển khai như Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, Cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, Tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai,… mở ra khả năng kết nối giữa Cà Mau với các trung tâm kinh tế cả nước.

“Cà Mau xây dựng một quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư, trong đó địa phương tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và thành quả phát triển phải được chia sẻ với người dân với cộng đồng. Thành công của một dự án đầu tư không chỉ ở quy mô vốn hay mức đóng góp ngân sách mà còn ở công nghệ được chuyển giao và những lợi ích lâu dài mà dự án mang lại cho địa phương” - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho hay.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng cho biết, tỉnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông kết nối vào các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế. Từng bước tổ chức lại không gian phát triển, tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng chiến lược nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư đến với tỉnh tìm kiếm cơ hội để đầu tư phát triển.

Tỉnh quan tâm phát triển hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư, tạo đột phá về kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững./.

Thu hút FDI có trọng tâm, nâng chất lượng các dự án đầu tư tại Lào Cai Tỉnh Lào Cai đang từng bước chuyển từ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của từng dự án.

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