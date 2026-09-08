Đưa “hương vị biên cương” Cao Bằng đến với người tiêu dùng Thủ đô

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… trên 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tổ chức, với sự đồng hành của Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam và NAPAS.

Với chủ đề “Cao Bằng-Hương vị biên cương,” chương trình “Sức sống hàng Việt” số 13 quy tụ 16 đơn vị, mang đến nhiều nhóm sản phẩm đặc trưng của vùng đất Cao Bằng, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến trà và các sản phẩm thủ công gắn với văn hóa, nghề truyền thống địa phương.

Nổi bật là nhóm thực phẩm đặc sản như miến dong Phia Đén, bún ngô Cao Bằng, bún cẩm, bún gấc, thạch đen Cao Bằng, bánh khảo, Khảu Sli, lạp sườn, thịt hun khói, thịt trâu gác bếp. Các sản vật vùng cao cũng góp mặt với hạt dẻ Quây Sơn, gạo Nếp Hương Bảo Lạc, măng khô, măng bào Bảo Lạc, mật ong Đoàn Linh và mật ong người Tày La Dũng.

Bên cạnh đó là các dòng trà như Lục Trà, Hồng Trà, Trà Olong, trà chàm tía, cùng các set quà “Tinh hoa miền non nước,” “Tứ trà miền non nước”. Những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa địa phương cũng được giới thiệu, trong đó có dao Phúc Sen Hà Khiêm, tranh và túi thổ cẩm Quây Sơn, Nùng Indigo.

Không dừng ở không gian trưng bày và bán hàng trực tiếp, “Sức sống hàng Việt” số 13 tiếp tục kết nối đặc sản Cao Bằng với người tiêu dùng qua nền tảng số. Từ 19h30 đến 22h30 ngày 11/9, phiên livestream sẽ phát trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước.”

Không gian “Sức sống hàng Việt” mở cửa từ 09h00 đến 21h00 hằng ngày, trong ba ngày 11-13/9, tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng./.

Đặc sản An Giang hội tụ tại Hà Nội trong chương trình “Sức sống hàng Việt” Từ ngày 28-30/8, người tiêu dùng Thủ đô có thể trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của An Giang tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, trong chương trình “Sức sống hàng Việt” số 12.