Tây Ninh đầu tư gần 200 tỷ đồng phát triển hạ tầng kết nối cửa khẩu Xa Mát

Theo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông chính trong Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tăng khả năng kết nối Cửa khẩu quốc tế Xa Mát với hệ thống giao thông đối ngoại và các khu chức năng, tạo nền tảng phát triển thương mại biên giới, logistics và dịch vụ, địa phương sẽ thực hiện dự án "Phát triển hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu Xa Mát đến năm 2030" với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Dự án gồm hai tuyến N1 và D3, tổng diện tích sử dụng đất gần 21 ha; trong đó, tuyến N1 dài gần 647m, điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 22B và tuyến đường chính vào Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, điểm cuối kết nối tuyến D3; được đầu tư quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng 33m, nền đường rộng 35m, phạm vi giải phóng mặt bằng rộng 120m.

Tuyến D3 dài hơn 2,92km, bắt đầu từ N1 và kết nối với Quốc lộ 22B, quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng 21m, nền đường rộng 23m.

Tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng; trong đó, hơn 75,7 tỷ đồng dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng; gần 110 tỷ đồng xây dựng, phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, dự phòng và các chi phí khác. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh, việc thực hiện dự án hướng đến mục tiêu hình thành trục giao thông kết nối đồng bộ giữa Cửa khẩu quốc tế Xa Mát với các khu dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư và khu logistics đã được quy hoạch. Qua đó, bảo đảm năng lực vận chuyển hàng hóa, hành khách giữa khu vực cửa khẩu với Quốc lộ 22B, Quốc lộ 14C và tuyến cao tốc Gò Dầu-Xa Mát; góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu, tăng cường kết nối khu vực biên giới Tây Ninh với Campuchia và tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Cùng với việc nâng cao năng lực giao thông, dự án được kỳ vọng tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch biên giới; nâng cao hiệu quả khai thác Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư vào các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu, gia tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Công trình cũng góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự khu vực biên giới.

Cửa khẩu quốc tế Xa Mát là một trong những cửa khẩu quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia của tỉnh Tây Ninh, thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh và các dịch vụ liên quan.

Cùng với nhu cầu giao thương ngày càng tăng, lượng hàng hóa qua cửa khẩu cũng ở mức cao, chủ yếu là nông sản, với sản lượng bình quân khoảng 12.000-15.000 tấn/ngày, tương đương 230-300 phương tiện vận chuyển mỗi ngày.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đạt hơn 21 tỷ đồng.

Cùng với cửa khẩu, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát có quy mô khoảng 34.890 ha, được định hướng phát triển thành khu kinh tế cửa khẩu tổng hợp, đa chức năng, với các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đô thị.

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2050, khu vực này sẽ là đầu mối giao thương quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia, phát huy lợi thế cửa khẩu để phát triển sản xuất, dịch vụ và trung chuyển hàng hóa.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối Cửa khẩu quốc tế Xa Mát có ý nghĩa quan trọng, không chỉ hoàn thiện hệ thống giao thông nội khu mà còn tăng khả năng kết nối giữa cửa khẩu với các khu chức năng và mạng lưới giao thông đối ngoại. Qua đó, dự án góp phần nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, phát triển logistics, thúc đẩy thương mại biên giới và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào khu vực.

Theo định hướng của tỉnh Tây Ninh, phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới và logistics là một trong những hướng mở rộng không gian tăng trưởng, khai thác lợi thế vị trí cửa ngõ giao thương với Campuchia.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn xác định hạ tầng giao thông và logistics có vai trò quan trọng trong kết nối, thúc đẩy giao thương và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Việc hoàn thiện hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa định hướng này, nâng cao hiệu quả khai thác và phát huy vai trò của cửa khẩu trong phát triển kinh tế biên giới./.

Phát triển Khu vực cửa khẩu Chi Ma theo hướng 2 hành lang, 3 vùng phát triển Quy hoạch chung khu vực cửa khẩu Chi Ma đến năm 2045 định hướng xây dựng khu kinh tế năng động, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng phía Đông tỉnh Lạng Sơn.