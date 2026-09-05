Phát triển Khu vực cửa khẩu Chi Ma theo hướng 2 hành lang, 3 vùng phát triển

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1723/QĐ-TTg ngày 4/9/2026 phê duyệt Quy hoạch chung Khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Theo quy hoạch, phạm vi quy mô lập quy hoạch là 535ha.

Cực tăng trưởng quan trọng phía Đông tỉnh Lạng Sơn

Cửa khẩu Chi Ma có chính diện trùng với đường biên giới: Từ Mốc 1220/2 chạy dọc theo đường biên giới đến Mốc 1239, dài khoảng 5,8km trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cách đường Quốc lộ 4B khoảng 12km, cách trung tâm tỉnh Lạng Sơn khoảng 37km, có vị trí địa chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tỉnh Lạng Sơn và khu vực biên giới phía Bắc.

Khu vực cửa khẩu Chi Ma thuộc địa phận xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, phía Bắc giáp đường biên giới Việt-Trung; phía Nam giáp đường giao thông liên xã hiện trạng; phía Đông giáp suối Bản Thín; phía Tây giáp đất lâm nghiệp.

Mục tiêu của Quy hoạch chung Khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 nhằm xây dựng Khu vực cửa khẩu chính Chi Ma thành một khu kinh tế phát triển năng động, hiệu quả, có tầm quốc tế, là một cực tăng trưởng quan trọng phía Đông tỉnh Lạng Sơn.

Phát triển cửa khẩu Chi Ma theo hướng cửa khẩu thông minh, hiện đại, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát và thông quan hàng hóa nhằm tăng hiệu quả xuất nhập khẩu; tạo việc làm và thu nhập cho người dân khu vực biên giới; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Xây dựng Khu vực cửa khẩu Chi Ma trở thành khu vực phát triển văn minh, hiện đại, có môi trường xã hội thân thiện. Hình thành trung tâm dịch vụ cửa khẩu, thương mại cửa khẩu và dịch vụ du lịch cấp quốc gia, quốc tế. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và mạng lưới dịch vụ hoàn chỉnh. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm phát triển bền vững gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp...

Các phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam)-Ái Điểm (Trung Quốc). (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Chi Ma là khu vực kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch

Khu vực cửa khẩu Chi Ma là khu vực kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch quan trọng của tỉnh. Tập trung phát triển các hoạt động kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, kho bãi, trung chuyển và phân phối hàng hóa, cung ứng các dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời là đầu mối giao thương liên vùng và quốc tế.

Là khu vực cửa khẩu chính được định hướng phát triển hạ tầng đáp ứng yêu cầu nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế trong tương lai; là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, có vị trí chiến lược về kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh.

Khu vực cửa khẩu phát triển theo hướng 2 hành lang, 3 vùng phát triển

Cấu trúc 2 hành lang gồm:

- Hành lang đô thị-dịch vụ-logistics dọc tuyến ĐT.236 và tuyến Chi Ma-Co Sa: Tập trung phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, logistics, bến bãi, kho ngoại quan và trung tâm phân phối hàng hóa.

Dọc hành lang bố trí các khu chức năng như trung tâm logistics kho vận và các cụm dịch vụ hậu cần cửa khẩu. Đồng thời tăng cường các tuyến kết nối ngang nhằm bảo đảm liên kết không gian liên tục và đồng bộ.

- Hành lang biên giới Việt Nam-Trung Quốc: Tập trung thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế cửa khẩu.

Hệ thống băng chuyền sang tải hàng hóa khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Cấu trúc 3 phân vùng phát triển gồm:

Vùng 1 - Khu vực cửa khẩu Chi Ma hiện hữu: Là trung tâm động lực bao gồm cửa khẩu chính và các hạ tầng trực tiếp phục vụ người qua lại biên giới. Vùng 1 đóng vai trò là bộ mặt đối ngoại, là nơi diễn ra hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, hợp tác song phương.

Vùng 2 - Khu dịch vụ hậu cần cửa khẩu tập trung: Được xác định là không gian chuyên biệt phục vụ các hoạt động logistics và hệ thống kho bãi quy mô lớn. Khu vực này đảm nhận các chức năng chủ đạo như kho ngoại quan, bến bãi, trung tâm phân phối hàng hóa, khu lưu chứa hàng hóa chất, khu tái đóng gói, trung tâm logistics và các dịch vụ hỗ trợ vận tải...

Vùng 3 - Khu vực nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch: Định hướng chủ đạo là không gian sinh thái cảnh quan gắn với hoạt động nông nghiệp quy mô phù hợp, kết hợp phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, lưu trú ngắn hạn và dịch vụ thư giãn phục vụ chủ yếu cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại khu logistics, kho bãi cửa khẩu Chi Ma và các đoàn chuyên gia, đối tác tham gia giao lưu, hội đàm giữa hai nước. Đồng thời, khu vực được định hướng là vùng phát triển nông-lâm nghiệp... Khu vực có vai trò bổ trợ chức năng, tạo không gian nghỉ dưỡng, tái tạo sức lao động và dự trữ quỹ đất chiến lược cho toàn khu cửa khẩu.

Cửa khẩu Chi Ma là cửa khẩu đường bộ kết nối trực tiếp với cửa khẩu Ái Điểm (Quảng Tây, Trung Quốc), giữ vai trò cầu nối quan trọng trong giao thương Việt-Trung.

Theo Hải quan cửa khẩu Chi Ma, các mặt hàng xuất nhập khẩu truyền thống tiếp tục được duy trì, điều này khẳng định năng lực xử lý thủ tục và mức độ tin cậy của cửa khẩu ngày càng được nâng cao. Hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản như sầu riêng, ngó sen, dưa hấu, bột sắn, nhựa thông. Hàng nhập khẩu chủ yếu là vải các loại, máy móc, đồ gia dụng...

Trong quý 1/2026, Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã làm thủ tục cho hơn 420 doanh nghiệp với trên 8.400 bộ tờ khai xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch đạt trên 230 triệu USD (tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái). Tổng số thu ngân sách nhà nước đạt trên 400 tỷ đồng (đạt 43% chỉ tiêu giao năm 2026)./.

Lạng Sơn đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh thông suốt ở khu vực cửa khẩu Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, lưu lượng người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu Lạng Sơn tăng cao, song nhờ chủ động phân luồng và ứng dụng công nghệ, hoạt động thông quan diễn ra nhanh chóng, an toàn.