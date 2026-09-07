Tây Ninh kết nối đa dạng trải nghiệm để giữ chân du khách dài ngày

Tây Ninh đang từng bước chuyển trọng tâm phát triển du lịch từ khai thác các điểm đến sẵn có sang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách. Đây được xác định là hướng đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Mở rộng không gian, đa dạng sản phẩm

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đến tháng 8/2026, lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn ước đạt 6,38 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 63,8% kế hoạch; trong đó, khách quốc tế khoảng 125.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.600 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch. Riêng tháng 8/2026, các khu, điểm du lịch của tỉnh đón khoảng 660.000 lượt khách; doanh thu du lịch đạt khoảng 612 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhận định, để tạo nền tảng cho tăng trưởng theo chiều sâu, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đầu tư hạ tầng, sản phẩm mới đến liên kết vùng, xúc tiến thị trường, phát triển kinh tế đêm và chuyển đổi số.

Địa phương đang rà soát, thúc đẩy các dự án lớn tại Núi Bà Đen, gồm: Khu thương mại dịch vụ ven chân núi diện tích 41ha, phấn đấu vận hành năm 2028; Khu đô thị phục vụ Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen 79ha; dự án Khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng trên đỉnh núi diện tích 69,86ha, tổng vốn đầu tư trên 5.349 tỷ đồng, phấn đấu khởi công năm 2026.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Tây Ninh nghiên cứu xây dựng tour “Tâm linh-Sinh thái-Về nguồn”, kết nối Núi Bà Đen với Tòa Thánh Cao Đài, Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; đồng thời mở rộng kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các điểm đến trong tỉnh.

Với định hướng này, tỉnh mở rộng du lịch sang các lĩnh vực sông nước, cộng đồng, nông nghiệp, làng nghề, văn hóa tâm linh và kinh tế đêm. Đến nay, 37 chương trình kết nối điểm đến giữa Tây Ninh cũ và Long An cũ được đưa vào khai thác; tổ chức 6 chuyến famtrip, bổ sung 12 điểm đến và 5 sản phẩm mới. Riêng Công viên nước Aqua Park tại Trảng Bàng thu hút gần 6.900 lượt khách từ ngày 22/5 đến ngày 28/6/2026. Không gian du lịch sinh thái tiếp tục mở rộng về Đảo Nhím-hồ Dầu Tiếng.

Theo ông Dương Văn Thừa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh, kết nối đang là yếu tố quan trọng để nâng giá trị các sản phẩm du lịch địa phương. Du lịch văn hóa cần được đặt trong định hướng phát triển chung cùng với các sản phẩm kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, vừa tạo trải nghiệm mới cho du khách, vừa quảng bá những giá trị đặc trưng của địa phương.

Du khách tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, điểm đến trong tour “Tâm linh-Sinh thái-Về nguồn”. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Việc liên kết các điểm sinh hoạt cộng đồng, các điểm đến và chủ thể làm du lịch cần được đẩy mạnh, thay vì để các hoạt động phát triển riêng lẻ; qua đó hình thành chuỗi sản phẩm liên kết, góp phần kéo dài hành trình, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách khi đến Tây Ninh.

Ông Đặng Ngọc Quốc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mekong Tây Ninh cho rằng, để du lịch phát triển cần tăng cường sự đồng hành và kết nối giữa doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch và các chủ thể văn hóa, cộng đồng. Doanh nghiệp không chỉ quan tâm đầu tư các khu, điểm và dịch vụ mà còn hướng tới kết hợp hoạt động kinh doanh với các giá trị bản địa, tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách, trong đó các đơn vị liên quan kết nối nguồn lực, xây dựng sản phẩm đa dạng; qua đó góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng sức hấp dẫn của du lịch Tây Ninh.

Tăng sức hút từ sản phẩm, sự kiện và chuyển đổi số

Việc mở rộng không gian và đa dạng hóa sản phẩm đang tạo thêm lựa chọn cho du khách, thể hiện qua lượng khách phân bổ tới nhiều nhóm điểm đến trong các dịp cao điểm.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Minh, việc phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng trong không gian phát triển mới có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối người dân, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách. Với lợi thế có Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Bình Minh định hướng gắn các hoạt động văn hóa với du lịch; qua đó hình thành những sản phẩm trải nghiệm mang đặc trưng địa phương, tạo sự liên kết giữa cộng đồng, điểm đến và dịch vụ, góp phần nâng sức hấp dẫn và thúc đẩy du lịch phát triển.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Thanh nêu rõ, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, từ ngày 29/8-2/9, Tây Ninh đón khoảng 315.600 lượt khách, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu du lịch ước đạt 278 tỷ đồng; công suất phòng đạt 70-75%. Trong đó, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đón khoảng 118.000 lượt khách; các khu, điểm, trạm dừng chân và điểm du lịch nông nghiệp khác đón khoảng 197.600 lượt. Kết quả cho thấy các sản phẩm du lịch ngoài khu vực Núi Bà Đen đang từng bước tham gia sâu hơn vào hoạt động đón khách của tỉnh.

Cùng với mở rộng sản phẩm, Tây Ninh đẩy mạnh liên kết vùng và quốc tế, tạo thêm cơ hội quảng bá điểm đến và mở rộng thị trường. Việc tổ chức các hoạt động về đêm cũng được định hướng gắn với mục tiêu giữ chân du khách lưu trú qua đêm tại địa phương. Các hoạt động, sự kiện lớn trong thời gian tới tiếp tục được khai thác để tăng hiệu quả dịch vụ, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú...

Không gian văn hóa tại Tòa Thánh Cao Đài, một điểm đến quan trọng trong định hướng phát triển tour “Tâm linh-Sinh thái-Về nguồn” của tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa, định hướng xuyên suốt của tỉnh là phát triển du lịch theo chiều sâu, không chỉ tăng lượng khách mà còn tăng khả năng lưu trú, mức chi tiêu và hiệu quả kinh tế từ mỗi chuyến đi. Trên nền tảng đó, tỉnh xây dựng Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”, theo hướng chuyên sâu, bám sát mục tiêu tăng trưởng và nâng cao tính khả thi khi triển khai.

Việc tích hợp quy hoạch phát triển du lịch vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành. Đây là cơ sở để các không gian du lịch, hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ được phát triển theo hướng đồng bộ hơn. Từ Núi Bà Đen đến Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, từ đảo Nhím-hồ Dầu Tiếng đến hệ thống sông Vàm Cỏ, làng nghề, sản phẩm OCOP và không gian văn hóa tâm linh, Tây Ninh đang từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch có khả năng kết nối nhiều loại hình trải nghiệm.

Cùng với việc mở rộng thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng phát triển này được kỳ vọng tạo thêm giá trị cho tài nguyên văn hóa, thiên nhiên; đồng thời đưa du lịch trở thành một động lực tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn tới./.