16 tỉnh, thành phố tham gia triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa-Hội nhập và lan tỏa”

Ngày 6/9, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa-Hội nhập và lan tỏa.”

Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026.

Triển lãm có sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm du lịch, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực và sản vật đặc trưng của các địa phương.

Phát biểu chào mừng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, Gia Lai trở thành tỉnh có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, mở ra không gian phát triển mới với sự hội tụ của các giá trị văn hóa vùng núi, cao nguyên và biển, đảo.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh phát biểu. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Gia Lai hiện có nhiều giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên như Di tích đá cũ An Khê, Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Kỳ Co, Eo Gió; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Bài chòi và nghệ thuật Hát bội; cùng các giá trị văn hóa gắn với hào khí Tây Sơn, võ cổ truyền và đời sống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, những giá trị di sản và tài nguyên thiên nhiên chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được tổ chức, kết nối, quảng bá và khai thác hiệu quả.

Vì vậy, triển lãm năm nay không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hình ảnh, hiện vật hay giới thiệu sản phẩm, mà còn là không gian để các vùng văn hóa gặp gỡ, là dịp để các địa phương trao đổi, kết nối điểm đến, hình thành những ý tưởng hợp tác mới trong phát triển văn hóa và du lịch.

Triển lãm diễn ra từ ngày 5-8/9, với các không gian từng gian hàng của mỗi tỉnh, thành giới thiệu di sản, du lịch, nghề thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP, văn hóa trà, cà phê và nhiều sản vật đặc trưng. Qua đó, các địa phương giới thiệu những nét văn hóa riêng, đồng thời tăng cường liên kết phát triển du lịch theo hướng liên vùng.

Du khách thích thú sản vật của các địa phương tại Triển lãm. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Trong không gian chung, công chúng có dịp khám phá bức tranh đa sắc về văn hóa và du lịch Việt Nam, đó là những giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của các tỉnh miền núi phía Bắc đến không gian văn hóa miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ và các đô thị lớn.

Từ những giá trị lịch sử văn hóa và thiên nhiên của Điện Biên; không gian văn hóa các dân tộc và những sản phẩm thủ công truyền thống của Thái Nguyên; di sản văn hóa dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng của Phú Thọ đến sắc màu văn hóa miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ và các đô thị lớn, mỗi không gian trưng bày là một lát cắt sinh động về sự phong phú, đa dạng văn hóa Việt Nam.

Không gian Gia Lai giới thiệu những giá trị đặc sắc của vùng đất đại ngàn, trong đó có Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo, Nhà lao Pleiku, các lễ hội truyền thống, Lễ hội Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng cùng các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và cộng đồng.

Cùng với hoạt động trưng bày, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các chương trình giao lưu nghệ thuật như “Gia Lai-Rực rỡ sắc màu,” “Sắc màu biển xanh,” với sự tham gia của nghệ sỹ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật quần chúng và câu lạc bộ đến từ nhiều địa phương.

Đây cũng là dịp để Gia Lai giới thiệu hình ảnh vùng đất hội tụ giữa “đại ngàn” và “biển xanh”, qua đó tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm du lịch của địa phương đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Triển lãm là một trong những hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia -Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm biển xanh,” góp phần thúc đẩy liên kết giữa các địa phương, mở rộng hợp tác và hình thành thêm các sản phẩm, hành trình du lịch mới trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa, thiên nhiên của từng vùng.

Thông qua sự kiện, Gia Lai kỳ vọng những kết nối được hình thành từ triển lãm sẽ chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể, góp phần đưa văn hóa và du lịch Việt Nam hội nhập, lan tỏa sâu rộng hơn./.

Gia Lai chuẩn bị triển lãm “Không gian Du lịch, Văn hóa-Hội nhập và Lan tỏa” Triển lãm hướng tới việc kết nối giữa các địa phương, đưa di sản, sản phẩm văn hóa, du lịch trở thành nguồn lực cho phát triển, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

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