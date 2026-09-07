Nữ danh ca Celine Dion tái xuất, Paris cảnh báo vé giả

Paris đang chờ đón sự trở lại sân khấu của danh ca Celine Dion sau nhiều năm vắng bóng, trong chuỗi 26 đêm diễn được người hâm mộ đặc biệt mong đợi.



Buổi diễn ngày 12/9 sẽ mở màn cho chuỗi công diễn 16 đêm tại Paris trong tháng 9 và tháng 10 của nữ danh ca tại Nhà thi đấu Plenitude Arena. Sau đó, 10 đêm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 5/2027.

Các buổi diễn gần như lập tức bán hết vé, cho thấy sức hút của nữ ca sỹ người Canada sau thời gian dài hạn chế hoạt động biểu diễn.



Celine Dion, 58 tuổi, công bố mắc hội chứng người cứng (stiff-person syndrome), một rối loạn thần kinh hiếm gặp, vào năm 2022. Căn bệnh khiến cô phải hủy nhiều kế hoạch lưu diễn và rút khỏi sân khấu trong thời gian dài.

Lần gần nhất nữ ca sỹ biểu diễn tại Paris là tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024, khi cô gây xúc động với màn trình diễn ca khúc “Hymne à l’amour” (Bài ca tình yêu) trên đỉnh tháp Eiffel.



Tuy nhiên, sức hút lớn từ các chương trình đang kéo theo nguy cơ vé giả, khiến ban tổ chức phải chuẩn bị phương án hỗ trợ những khán giả có thể bị lừa.

Theo Céline Trioux, Giám đốc marketing của ban quản lý nhà thi đấu Plenitude Arena, nguy cơ lừa đảo vé đặc biệt gia tăng khi các buổi diễn đến gần, thời điểm những người chưa mua được vé tìm mọi cách để có mặt tại chương trình.



Công ty an ninh mạng Group-IB cho biết đã phát hiện nhiều website giả mạo các nền tảng bán vé chính thức, cũng như website của Celine Dion và Plenitude Arena. Các luật sư của nhà thi đấu đã xác định gần 200 website và tài khoản mạng xã hội liên quan đến việc chào bán vé giả.



Ban quản lý khuyến cáo người hâm mộ chỉ mua vé qua các nền tảng được ủy quyền gồm AXS France, Ticketmaster France và Fnac Spectacles, đồng thời tránh mua vé từ cá nhân hoặc các tài khoản trên mạng xã hội. Một số gói vé VIP vẫn được bán trên website chính thức của nhà thi đấu, với giá từ 1.099 đến 2.990 euro.



Plenitude Arena từng phải từ chối khoảng 400-500 khán giả sử dụng vé giả khi Taylor Swift biểu diễn tại Paris năm 2024. Với các chương trình của Celine Dion, nhà thi đấu dự kiến có thể tiếp nhận hàng trăm trường hợp tương tự mỗi đêm và đã bố trí bộ phận hỗ trợ những khán giả phát hiện vé giả tại cửa vào.



Đối với Celine Dion, chuỗi chương trình tại Paris đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình trở lại sân khấu sau thời gian dài điều trị và nghỉ biểu diễn.

Sự kiện cũng cho thấy sức hút bền bỉ của một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của nhạc pop thế giới, khi người hâm mộ từ nhiều nơi tìm đến Paris để được trực tiếp chứng kiến nữ ca sỹ trở lại sân khấu./.

Danh ca Celine Dion trở lại sân khấu sau thời gian dài chống chọi bệnh tật Celine Dion chính thức trở lại sân khấu sau hơn 6 năm, mang đến chuỗi concert tại Paris và phát hành ca khúc mới, thể hiện nghị lực vượt qua bệnh tật.

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