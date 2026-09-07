Hoàng Dũng khóc xúc động trước 11.000 khán giả tại đêm nhạc Xoay Tròn Day 3

“Chàng thơ” Hoàng Dũng từng mượn một căn phòng thể chất để tổ chức show, tự bán vé cho 500 khán giả với giá khoảng 150.000 đồng/vé. Sau 11 năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Dũng đã có 3 concert cá nhân. Đặc biệt, Xoay Tròn Concert Day 3 tối 6/9 tại Hưng Yên thu hút đến 11.000 người.

Chia sẻ với khán giả tại concert, Hoàng Dũng xúc động rưng rưng: “Trong suốt 11 năm qua, hành trình của Hoàng Dũng luôn luôn có sự xuất hiện của 'bạn nhạc,' nên Dũng nghĩ rằng trong số những việc mình phải làm cho âm nhạc thì có một việc mình luôn nhớ: Làm thế nào để giữ bạn nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể.”

Trong đêm nhạc kéo dài hơn ba giờ, nam ca sỹ mang đến hơn 40 ca khúc, trải dài từ những bản hit quen thuộc, các màn mash-up, acoustic đến những tiết mục kết hợp cùng các nghệ sỹ khách mời.

Hoàng Dũng được mệnh danh là "Chàng thơ," "Hoàng tử tình ca" của nhạc Việt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với Xoay Tròn Day 3, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô concert với mức đầu tư gấp rưỡi, hướng đến một trải nghiệm liveshow tương xứng với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn: Minh Tốc & Lam, Orange, Hà Lê và đặc biệt là Vũ.

Sau màn kết giả khiến khán giả tưởng rằng concert đã khép lại, Vũ. bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc vỡ òa tại Xoay Tròn Day 3. Đây cũng là cú “twist” đặc biệt được Hoàng Dũng dành cho khán giả trong chương cuối của đêm nhạc, khi cả hai lần lượt mang đến “Đoạn kết mới,” “Những lời hứa bỏ quên,” “Nàng thơ,” “Bước qua mùa cô đơn” …

Chuỗi tiết mục đưa khán giả từ những giai điệu sâu lắng đến không khí tưng bừng, trước khi Hoàng Dũng và Vũ. cùng band khép lại đêm nhạc trong một bữa tiệc âm nhạc đầy năng lượng.

Hoàng Dũng có màn 'dance battle' ấn tượng với Hà Lê, cùng song ca các bản hit với Orange và Vũ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nếu âm nhạc là lý do khán giả đến với Xoay Tròn, những câu chuyện tình yêu được viết nên ngay trong đêm concert lại trở thành một “đặc sản” khiến trải nghiệm này trở nên riêng biệt.

Tại Xoay Tròn Day 3, Hoàng Dũng tiếp tục dành một khoảng không để tình yêu hiện diện ngay giữa sân khấu và khán giả. Trong phần trình diễn “Lý giải,” những khoảnh khắc cầu hôn được lồng ghép trực tiếp vào tiết mục, êkip đã giữ nguyên hình ảnh live cam để tập trung trọn vẹn vào phản ứng của các cặp đôi.

Tổng cộng, 4 cặp đôi đã có những khoảnh khắc đặc biệt của riêng mình tại Xoay Tròn Day 3, biến concert không chỉ thành nơi thưởng thức âm nhạc mà còn trở thành một phần ký ức trong câu chuyện tình yêu của khán giả.

Năm 2026, ca sỹ-nhạc sỹ Hoàng Dũng tiếp tục gây chú ý với phần thể hiện tại "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa hai. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với Hoàng Dũng, những lời yêu được nói ra giữa hàng nghìn người nghe nhạc cũng chính là một cách để âm nhạc tiếp tục bước ra khỏi sân khấu và ở lại trong đời sống. Nam ca sỹ bày tỏ “rất vui lòng được làm ông mai cho mọi người” và gửi lời chúc phúc tới các cặp đôi.

Trước đó, hai đêm nhạc "Xoay tròn" ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận trên dưới 10.000 khán giả/mỗi đêm. Với chuỗi đêm nhạc cá nhân, Hoàng Dũng đã góp thêm hơn 30.000 khán giả vào thị trường concert nội địa./.

Ca sỹ Phùng Khánh Linh và hành trình từ cô đơn đến 'Giữa một vạn người' Với “Giữa một vạn tour,” Phùng Khánh Linh không chỉ đánh dấu live concert đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong tư duy âm nhạc và cách kể chuyện bằng sân khấu.

Hoàng Dũng bắt đầu được chú ý khi thể hiện ca khúc "Yếu đuối" do chính anh sáng tác trong đêm chung kết cuộc thi "Giọng hát Việt 2015" và đây cũng là khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc của anh. Sau cuộc thi, Hoàng Dũng hoạt động như một nghệ sỹ độc lập và cho ra mắt các ca khúc về chủ đề tình yêu như "Đôi lời tình ca" và "Nàng thơ." ​