Đan viện Châu Sơn - "góc châu Âu" cổ kính và thanh bình giữa lòng Ninh Bình

Tọa lạc tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, Đan viện Châu Sơn (hay còn gọi là Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, nhà thờ Châu Sơn) là một điểm đến mang vẻ đẹp thanh tao, huyền bí và đầy tôn nghiêm.

Đặt chân đến nơi đây, du khách như bước vào một tòa lâu đài cổ kính quyến rũ nằm giữa khu rừng xanh ngát - nơi vẫn thường được ví như một "góc châu Âu" thu nhỏ.

Hành trình kiến tạo kiệt tác từ tâm huyết và trí tưởng tượng

Đan viện Châu Sơn thuộc dòng Xitô, được khởi công xây dựng từ năm 1939 và chính thức cung hiến vào năm 1945 với định hướng trở thành một đan viện chuyên về chiêm niệm.

Điểm đặc biệt và kỳ diệu nhất của công trình này chính là toàn bộ đan viện không hề sử dụng ximăng cốt thép. Công trình hoàn toàn được dựng nên bằng giàn giáo, gạch đỏ và sức lao động bền bỉ của vài chục thầy trò cùng những người thợ địa phương.

Kiến trúc sư chính của Đan viện là cha Placiđô Trương Minh Trạch – một tu sỹ trẻ lúc bấy giờ chưa từng qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào về kiến trúc hay xây dựng. Ngôi nhà thờ Châu Sơn chính là kiệt tác để đời mà cha Placiđô đã dồn trọn tâm huyết. Không mô hình, không bản vẽ sẵn, từng đường nét kiến trúc cho đến từng viên gạch đều được phác thảo và hình dung dần dần trong tư duy cùng trí tưởng tượng tuyệt vời của ông.

Kiến trúc Gotic tinh xảo và đậm chất tâm linh

Đan viện Châu Sơn. (Ảnh: Khánh Vân/Vietnam+)

Thánh đường mang phong cách kiến trúc Gotic đặc trưng với chiều dài 64m, rộng 20m và cao 21m. Nhà thờ được xây dựng theo hướng Đông-Tây; mặt tiền hướng về phía Đông với ý nghĩa quy hướng về Đức Kitô-Vầng Hồng xuất hiện ở phương Đông, người được Thiên Chúa sai đến viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài.

Điểm nhấn ngoại thất: Xuyên suốt chiều dài 64m của thánh đường là những thân cột được tạo tác khéo léo thành các tháp nhỏ cân xứng. Mảng tường bên ngoài được trang trí hài hòa bởi các ô cửa sổ chia làm hai tầng trên-dưới. Tầng ngoài là những bức tranh "chạm thủng" họa hình các Thánh và hình Chúa Jesus vác Thánh giá cầu nguyện.

Không gian nội thất: Phía trong cửa sổ là lớp kính gỗ. Ánh sáng tự nhiên lọt qua các ô cửa lớn soi rực hai hành lang rộng, tôn lên những hàng cột tròn vững chãi cùng các họa tiết trang trí, phù điêu mang tính khái quát cao.

Đỉnh cao kiến trúc: Mái vòm màu trắng trong lòng thánh đường chính là đỉnh cao nghệ thuật, làm nổi bật không gian cung Thánh với các bức phù điêu màu tuyệt tác biểu tượng cho Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ và các Thánh.

Qua năm tháng, màu thời gian đã nhuốm phong trần lên từng thớ gạch đỏ. Những tháp nhỏ lặng thinh, những hàng ghế im lìm trong buổi chiều chạng vạng, cùng hình ảnh Đức Chúa hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo màu xanh nhạt lung linh... tất cả tạo nên một không gian thiêng liêng và lắng đọng.

Bức tranh thiên nhiên và cuộc sống thanh bình

Giếng đá ong Jacob nằm sâu dưới lòng đất trong khuôn viên Đan viện Châu Sơn. (Ảnh: Khánh Vân/Vietnam+)

Không chỉ có thánh đường nguy nga, khuôn viên xung quanh Đan viện Châu Sơn vô cùng thoáng mát và chan hòa với thiên nhiên. Du khách có thể tản bộ tại Vườn Fatima với những bãi cỏ xanh mướt, hồ nước trong veo điểm xuyết hòn non bộ cùng bãi đá trứng nhân tạo; khám phá giếng đá ong Jacob nằm sâu dưới lòng đất, hay viếng thăm hang đá Núi Sọ phía sau đan viện.

Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian trầm lặng, tôn nghiêm tựa như một chốn tu trì bước ra từ miền cổ tích châu Âu.

Chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ thắm màu gạch đỏ đan xen giữa mây nước, núi non và cây cối xanh tươi, chứng kiến cuộc sống giản dị, thanh bình của những người khổ tu, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự an bình sâu lắng và niềm tin cậy trong tâm hồn.

Các lưu ý quan trọng khi tham quan Đan viện Châu Sơn

Đan viện Châu Sơn. (Ảnh: Khánh Vân/Vietnam+)

Đan viện Châu Sơn là chốn tu tập và cầu nguyện thanh tĩnh của các đan sỹ. Do đó, để chuyến tham quan được trọn vẹn và đảm bảo sự tôn nghiêm cho đan viện, du khách cần lưu ý một số quy tắc quan trọng sau:

Khung giờ mở cửa:

Du khách chỉ có thể vào tham quan Đan viện sau thời gian diễn ra lễ nguyện. Bạn nên chủ động tìm hiểu và cập nhật trước khung giờ mở cửa để sắp xếp lịch trình phù hợp.

Đan viện thường tạm đóng cửa không tiếp khách vào khoảng đầu tháng 8, tháng 3 hoặc trong mùa Chay... do trùng với các ngày lễ tôn giáo và sự kiện đặc biệt của đan viện.

Trang phục và tác phong

- Ăn mặc lịch sự, kín đáo để thể hiện sự tôn trọng đối với không gian linh thiêng.

- Đi nhẹ, nói khẽ, tránh gây ồn ào hay làm ảnh hưởng đến không gian tu tập của các đan sỹ.

- Giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi để giữ cho cảnh quan luôn xanh-sạch - đẹp. Tuyệt đối không bẻ cành, ngắt hoa hay có các hành vi làm tổn hại đến cây cỏ, cảnh quan trong khuôn viên.

Tôn trọng khu vực riêng tư:

Du khách không tự ý đi vào nhà ở, nơi học tập của các cha hoặc các khu vực nội bộ khác khi chưa có sự cho phép./.

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