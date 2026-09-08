Cấm xe chở một số loại hàng hóa nguy hiểm qua hầm đường bộ dài hơn 100m

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc không vận chuyển một số loại hàng hóa nguy hiểm qua hầm đường bộ có chiều dài từ 100m trở lên.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18-12-2024 của Chính phủ quy định không vận chuyển thuốc nổ, khí đốt, xăng, dầu, các chất dễ cháy, nổ và chất rắn khử nhạy khác qua công trình hầm có chiều dài từ 100m trở lên.

Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các khu quản lý đường bộ, ban quản lý dự án, sở xây dựng các địa phương, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các nhà đầu tư, doanh nghiệp quản lý đường bộ rà soát toàn bộ hầm thuộc phạm vi quản lý; lắp bổ sung biển báo, thông báo rõ loại phương tiện chở hàng nguy hiểm bị cấm qua hầm.

Đặc biệt, biển báo phải được đặt trước cửa hầm và tại các vị trí phù hợp để người điều khiển phương tiện chủ động chuyển hướng.

Ngoài bổ sung biển báo, các đơn vị phải rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại các tuyến có hầm dài từ 100m trở lên, bảo đảm phù hợp quy định mới. Toàn bộ việc rà soát, lắp đặt biển báo và hoàn thiện phương án tổ chức giao thông phải hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Các sở xây dựng nghiên cứu các quy định này để triển khai đối với đường bộ được ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao quản lý, đường bộ đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) mà cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền./.

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