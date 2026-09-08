Xã hội

Giao thông

Cấm xe chở một số loại hàng hóa nguy hiểm qua hầm đường bộ dài hơn 100m

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và sở xây dựng phải cắm biển báo, thông báo rõ loại phương tiện chở hàng nguy hiểm bị cấm qua hầm đường bộ.

Việt Hùng
Hai ống hầm 1 và 2 tại khu vực phía Nam hầm Hải Vân. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Hai ống hầm 1 và 2 tại khu vực phía Nam hầm Hải Vân. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc không vận chuyển một số loại hàng hóa nguy hiểm qua hầm đường bộ có chiều dài từ 100m trở lên.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18-12-2024 của Chính phủ quy định không vận chuyển thuốc nổ, khí đốt, xăng, dầu, các chất dễ cháy, nổ và chất rắn khử nhạy khác qua công trình hầm có chiều dài từ 100m trở lên.

Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các khu quản lý đường bộ, ban quản lý dự án, sở xây dựng các địa phương, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các nhà đầu tư, doanh nghiệp quản lý đường bộ rà soát toàn bộ hầm thuộc phạm vi quản lý; lắp bổ sung biển báo, thông báo rõ loại phương tiện chở hàng nguy hiểm bị cấm qua hầm.

Đặc biệt, biển báo phải được đặt trước cửa hầm và tại các vị trí phù hợp để người điều khiển phương tiện chủ động chuyển hướng.

Ngoài bổ sung biển báo, các đơn vị phải rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại các tuyến có hầm dài từ 100m trở lên, bảo đảm phù hợp quy định mới. Toàn bộ việc rà soát, lắp đặt biển báo và hoàn thiện phương án tổ chức giao thông phải hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Các sở xây dựng nghiên cứu các quy định này để triển khai đối với đường bộ được ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao quản lý, đường bộ đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) mà cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền./.

(Vietnam+)
#hầm đường bộ #biển báo #cấm xe #hàng hóa #cháy nổ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Công nghệ thi công đào hầm NATM "hệ Đèo Cả"

Công nghệ thi công đào hầm NATM "hệ Đèo Cả"

Tập đoàn Đèo Cả đã nghiên cứu và phát triển phương pháp thi công hầm đường bộ bằng cách tăng không gian tiếp cận cho phép triển khai đồng thời các mũi đào và các công tác hỗ trợ thi công.

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh (ở giữa) và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên (bên trái) tại lễ khai trương đường bay. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Akasa Air khai trương đường bay thẳng Mumbai-Hà Nội

Việc mở đường bay trực tiếp Mumbai-Hà Nội tạo thêm cầu nối giao thông thuận tiện giữa hai thành phố, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân Việt Nam-Ấn Độ.

Ông Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hệ thống số hóa quy mô lớn của đường sắt hiện đại đặt ra bài toán công nghệ và nhân lực

Theo các chuyên gia tham gia tọa đàm, đường sắt hiện đại không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là một "Hệ thống số hóa quy mô lớn" với phần mềm và công nghệ là trung tâm. Bên cạnh năng lực xây dựng truyền thống, Việt Nam đang đối mặt với ba khoảng trống năng lực cần được lấp đầy.