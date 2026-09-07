Nepal lập ủy ban đánh giá toàn diện thiệt hại sau thảm họa lũ lụt

Chính phủ Nepal đã thành lập một ủy ban chuyên trách nhằm đánh giá toàn diện thiệt hại và nhu cầu phục hồi sau trận lũ ngày 26/8 gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh dọc sông Bhote Koshi của Nepal và khu vực Cát Long (Gyirong) của Trung Quốc, với thời hạn 6 tuần để hoàn thành báo cáo làm cơ sở huy động nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác tái thiết.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Ủy ban do Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Nepal Gunakhar Bhatta đứng đầu, chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo Đánh giá nhu cầu sau thiên tai (PDNA).

Báo cáo sẽ xác định đầy đủ mức độ thiệt hại về cơ sở vật chất, tổn thất kinh tế và tác động đối với người dân, đồng thời đề xuất nhu cầu, thứ tự ưu tiên và nguồn lực cho phục hồi trước mắt cũng như tái thiết dài hạn.

Ông Bhatta cho biết nhóm công tác đã bắt đầu thu thập và phân tích dữ liệu, chia công tác đánh giá thành 7 nhóm lĩnh vực, trong đó có cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục, biến đổi khí hậu, sản xuất, nông nghiệp và các ngành kinh tế.

Các cơ quan trung ương sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và ứng dụng công nghệ để xác định mức độ thiệt hại, đặc biệt đối với nhà ở, ngân hàng, khách sạn và tài sản của khu vực tư nhân.

Trước đó, Cơ quan Quốc gia về Giảm nhẹ và Quản lý rủi ro thiên tai Nepal phối hợp với Ủy ban Kế hoạch Quốc gia tiến hành đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu (RDNA). Kết quả sơ bộ ước tính tổng thiệt hại tài sản khoảng 400 tỷ rupee Nepal (tương đương 2,65 tỷ USD).

Giới chức Nepal cho rằng báo cáo PDNA cuối cùng có thể chênh lệch khoảng 20-30% so với con số ban đầu này. Đánh giá sơ bộ cho thấy lũ đã ảnh hưởng khoảng 7.570 ngôi nhà và gần 33.000 người, làm hư hại 48 trụ sở chính quyền, 55km đường bộ, 37 cầu dành cho xe cơ giới và 68 cầu treo. Khoảng 1.806ha đất nông nghiệp chịu thiệt hại. Lũ cũng tác động tới 13 dự án thủy điện, một nhà máy điện Mặt Trời và hai đường dây truyền tải, ảnh hưởng khoảng 783 MW công suất thủy điện.

Thiệt hại sau lũ quét tại Nuwakot, Nepal. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Sau khi hoàn thành PDNA, Chính phủ Nepal dự kiến tổ chức hội nghị các nhà tài trợ quốc tế nhằm huy động vốn cho khôi phục nhà ở, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng và các khu vực kinh tế chịu thiệt hại.

Trong khi đó, Nepal tiếp tục triển khai quy mô lớn hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Theo cập nhật chính thức ngày 7/9, các lực lượng chức năng đã hỗ trợ cứu nạn đối với 13.396 người, trong đó có hơn 300 người nước ngoài; tìm thấy 1.385 thi thể, trong khi khoảng 5.000 người vẫn mất tích với khoảng 600 công dân nước ngoài thuộc 35 quốc gia.

Giới chức Nepal cho biết các con số vẫn tiếp tục thay đổi trong quá trình tìm kiếm và xác minh.

Chính phủ Hàn Quốc đang huy động tổng lực các nguồn ngoại giao, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm 9 công dân nước này mất tích trong trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal, đồng thời tăng cường hỗ trợ nước sở tại khắc phục hậu quả thiên tai.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Nepal từ ngày 5-7/9, ngày 6/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã có cuộc gặp người đồng cấp Nepal Sishir Khanal, đề nghị Chính phủ Nepal dành sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt đối với hoạt động tìm kiếm 9 công dân Hàn Quốc mất tích.

Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Hàn Quốc đã triển khai Đội cứu trợ thiên tai Hàn Quốc (KDRT), được trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ tìm kiếm, cứu hộ và giám định pháp y, tới phối hợp với các cơ quan chức năng Nepal.

Trong ngày 6/9, lực lượng KDRT tiếp tục tìm kiếm tại các đường hầm và khu vực nhà máy điện gần đập Weir. Các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhân viên mất tích cũng tăng cường lực lượng tìm kiếm tại khu vực đồi núi quanh công trường. Thiết bị không người lái trang bị camera ảnh nhiệt, chó nghiệp vụ và trực thăng đều được ứng dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm, trong đó có khu vực xây dựng nhà máy thủy điện Upper Trishuli-1 ở huyện Rasuwa.

Song song với hoạt động tìm kiếm công dân, Hàn Quốc cũng đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo đối với Nepal. Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD thông qua Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ (IFRC), cùng số hàng cứu trợ hiện vật trị giá khoảng 100.000 USD./.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân Cờ quốc gia Nepal được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trong nước và các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài; người dân thực hiện các nghi lễ tưởng niệm và dâng lễ vật cho người đã mất.