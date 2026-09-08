Kết nối nguồn lực kiều bào, góp sức cho những đột phá phát triển mới

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng đòi hỏi những đột phá mới và cần nguồn lực trí tuệ từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đây là thông điệp Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Hương Trà gửi tới đại diện các hội đoàn người Việt tại Bỉ và Luxembourg trong buổi gặp mặt cuối tuần qua tại Brussels.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Hương Trà phác thảo bức tranh kinh tế Việt Nam sau bốn thập niên cải cách: quy mô nền kinh tế đã lớn gấp 70 lần so với năm 1990; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 5.026 USD năm 2025.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 18 quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới, với mục tiêu gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước thu nhập cao năm 2045. Theo bà, hiện không còn là giai đoạn "thoát nghèo," đất nước đang chuyển sang tăng trưởng chất lượng cao và điều đó đòi hỏi trí tuệ hơn là số lượng.

Trên mặt trận đối ngoại, Đại sứ Nguyễn Hương Trà cho biết quan hệ Việt Nam-EU vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 1/2026, trong đó khoa học công nghệ được xác định là một trong những trụ cột hợp tác.

Chủ tịch Tổng hội Người Việt tại Bỉ Huỳnh Công Mỹ phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Lan Anh/TTXVN)

Với Bỉ, các chuyến thăm của Quốc vương, Hoàng hậu và Thái tử đã mở ra dư địa hợp tác mới, đặc biệt trong công nghệ, giáo dục và cảng biển. Với Luxembourg, hai nước đã thiết lập Đối tác chiến lược về tài chính xanh từ năm 2023.

Bộ Tài chính hai nước đã hoàn tất dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới kết nối các định chế tài chính và sàn giao dịch chứng khoán, nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng học hỏi kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Trong bức tranh đó, Đại sứ Nguyễn Hương Trà định vị lại cách nhìn về cộng đồng người Việt tại địa bàn. Thay vì coi quy mô nhỏ là hạn chế, bà nhấn mạnh đây chính là lợi thế bởi “cộng đồng người Việt tại Bỉ và Luxembourg tuy không lớn so với một số nước khác, nhưng là cộng đồng nhiều tinh hoa.”

Người Việt tại đây đang làm việc tại đúng những lĩnh vực đất nước đang rất cần trong giai đoạn chuyển mình - trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng hạt nhân, công nghệ sinh học, tài chính và y tế - và đang ở trung tâm EU, nơi các quyết sách lớn được định hình.

Với tinh thần “kiều bào là bộ phận không thể tách rời, là nhân tố đồng hành, tham gia và kiến tạo,” bà cam kết lắng nghe với tinh thần cởi mở, cầu thị và có trách nhiệm chuyển tải các kiến nghị của bà con về trong nước.

Tham dự sự kiện, Tham tán Nguyễn Bá Sang cho biết hiện đang có 7 hội đoàn người Việt hoạt động tích cực. Nhiều trí thức Việt đang công tác tại các trường đại học lớn và viện nghiên cứu hàng đầu của Bỉ, Luxembourg và châu Âu.

Tham tán Nguyễn Bá Sang nhấn mạnh đây là “một cộng đồng trẻ, năng động và nhiệt tình, hoạt động trên những lĩnh vực rất thực chất,” đóng góp đáng kể vào đời sống cộng đồng và công tác ngoại giao nhân dân. Từ phía các hội đoàn, tinh thần chung là sẵn sàng đóng góp, song đi kèm với kỳ vọng cụ thể về cơ chế và kết nối thực chất.

Chủ tịch Tổng hội Người Việt tại Bỉ Huỳnh Công Mỹ thông báo sẽ triển khai hai sự kiện trọng điểm từ nay đến cuối năm, là khai giảng lớp tiếng Việt dự kiến cuối tháng Chín và Đại hội Tổng hội hướng đến thế hệ lãnh đạo trẻ.

Ông nhấn mạnh Tổng hội với vai trò kết nối, luôn coi giữ gìn tiếng Việt là ưu tiên hàng đầu, bởi “không có tiếng Việt thì không có văn hóa Việt.”

Về phần mình, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Bỉ và Luxembourg (ViLaB) Phùng Quốc Trí cho biết với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, hội đã và vẫn sẽ tiếp tục sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ cho quê hương.

Tuy nhiên, ông Trí cũng kiến nghị cần có những chính sách và cơ chế tài chính linh hoạt để hội có thể tham gia vào các dự án cụ thể, đóng góp thiết thực hơn trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay.

Đại sứ Nguyễn Hương Trà chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Hội Trí thức và Chuyên gia Người Việt tại Bỉ và Luxembourg (ViLaB). (Ảnh: Duy Tùng/TTXVN)

Yêu cầu về tính thực chất cũng được nhấn mạnh từ thế hệ trẻ hơn trong cộng đồng. Phó Chủ tịch Tổng hội Phạm Huy Hoàng, đại diện Mạng lưới Đổi mới sáng tạo châu Âu, đề nghị các đoàn từ trong nước sang làm việc cần nêu nhu cầu cụ thể hơn để cộng đồng hỗ trợ đúng trọng tâm, và bày tỏ mong muốn đại sứ quán tiếp tục đồng hành, cung cấp nhiều thông tin hơn về các đoàn sang làm việc để các hoạt động đi vào thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Mạng lưới người Việt tại Luxembourg Nguyễn Thanh Phương cho biết cộng đồng người Việt ở Luxembourg còn khá ít, chưa đến 500 người, song có thế mạnh về tài chính và công nghệ cao, và sẵn sàng góp sức cho quê hương. Bà cũng bày tỏ kỳ vọng tương tự về vai trò cầu nối của Đại sứ quán.

Đại diện doanh nghiệp, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg, bà Đào Hồng Hải bày tỏ mong muốn được tham gia sâu hơn vào các hoạt động kết nối với doanh nghiệp trong nước.

Kết thúc buổi gặp, Đại sứ Nguyễn Hương Trà cam kết tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, coi mỗi người Việt ở nước ngoài là “một đại sứ” của đất nước, và khẳng định Đại sứ quán sẽ không chỉ là nơi truyền đạt chính sách mà là cầu nối hai chiều, thực chất và hiệu quả./.

Đưa nghị quyết vào đời sống: Để nguồn lực kiều bào thành sức mạnh quốc gia Công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn tới cần mang tính chủ động, sáng tạo và thích ứng cao, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến phương thức triển khai.