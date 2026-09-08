Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc qua trung tâm Quảng Ngãi

Những ngày gần đây (từ 6-8/9) tình trạng cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc từ cầu Trà Khúc 2 đến đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) đã gây mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng đến môi trường sống các khu dân cư sống dọc hai bờ sông.

Theo ghi nhận của phóng viên cá chết nhiều tại các khu vực bãi bồi ven sông thuộc Tổ dân phố Thiên Ấn, số lượng lên đến hàng trăm kg. Khu vực cá chết là các hũng cát, các rãnh cát trên các bãi bồi dọc sông được người dân trồng dưa hấu. Phần lớn cá chết là rô phi, chép, trắm và các loài cua, tôm, lươn, ốc…

Theo người dân Tổ dân phố Thiên Ấn, cá chết nhiều đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Một số diện tích bãi bồi còn đọng nước có nhiều loại cá vẫn còn sống nhưng chỉ một hai hôm nữa khu vực này sẽ cạn, tình trạng cá chết sẽ nhiều hơn nữa.

Theo lãnh đạo phường Trương Quang Trọng, địa phương đã nắm được thông tin tình trạng cá chết nhiều trên sông Trà Khúc. Địa phương xác định nguyên nhân ban đầu cá chết có thể là do mực nước sông cạn.

Địa phương sẽ cử lực lượng chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý mùi hôi thối ảnh hưởng đến khu dân cư.

Trước đó, ngày 7/7 đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được vận hành tích nước, chạy thử đồng bộ các thiết bị công trình. Sau khi vận hành, nước sông Trà Khúc dâng cao tạo cảnh quan hai bên bờ sông sau nhiều năm khô hạn.

Ngày 5/9, đơn vị vận hành đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã tiến mở các cửa van để hạ dần mực nước thượng lưu, đưa dòng chảy về trạng thái tự nhiên.

Theo người dân địa phương, lượng nước rút sau khi đập dâng vận hành xả nước, cá không ra kịp các khu vực nước sâu có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết hàng loạt.

Điều đáng nói, trước đó ngày 4/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thả hàng trăm kg cá giống xuống sông Trà Khúc để tái tạo nguồn lợi thủy sản, sau khi lòng sông được tích nước.

Cũng trong sáng 8/9, bà Lê Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi) đã tiến hành đến hiện trường kiểm tra, làm rõ nguyên nhân tình trạng cá chết.

Theo bà Hà, cá chết phần lớn tại các khu vực hố trũng cạn nước, có thể cá không bơi ra khu vực nước sâu kịp khi nước sông rút; tại các khu vực còn nguồn nước nhiều loài thủy sản vẫn còn sống.

Chi cục sẽ kiến nghị khơi dòng các khu vực còn nguồn nước, triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường khu vực xảy ra tình trạng cá chết./.

Vụ cá chết dọc bờ sông ở Quảng Trị: Lấy mẫu xét nghiệm, rà soát nguồn xả thải Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thu thập 4 mẫu cá (bao gồm cá nuôi trong ao, cá lồng bè và cá tự nhiên chết trên sông) gửi cơ quan chuyên môn phân tích các chỉ tiêu.

​

​