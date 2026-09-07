Google tích hợp tính năng giọng nói Gemini Live vào loạt ứng dụng văn phòng

Tập đoàn công nghệ Google vừa chính thức triển khai tính năng "Live" cho các ứng dụng Gmail, Docs và Keep sau giai đoạn thử nghiệm beta. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng trải nghiệm tương tác bằng giọng nói thông qua trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini Live.



Theo thông báo của Google, các tính năng mới cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên, thay vì phải thực hiện các thao tác tìm kiếm hoặc nhập lệnh theo cách truyền thống.



Trên Gmail, tính năng Gmail Live cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trong thư điện tử và đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Gemini Live sẽ phân tích nội dung các thư điện tử liên quan và đưa ra câu trả lời dựa trên những thông tin có trong đó.



Điểm nổi bật của tính năng Gmail Live là cho phép người dùng ngắt quãng cuộc hội thoại để thay đổi chủ đề hoặc chuyển sang câu hỏi khác một cách linh hoạt. Trong quá trình tương tác, ứng dụng đồng thời hiển thị bản ghi nội dung cuộc hội thoại cũng như các đường dẫn tới những thư điện tử được sử dụng làm nguồn thông tin, giúp người dùng kiểm tra và xác minh câu trả lời.



Với Google Docs, tính năng Docs Live hỗ trợ người dùng tổ chức các ý tưởng và xây dựng cấu trúc tài liệu thông qua các câu lệnh thoại. Người dùng có thể trình bày suy nghĩ hoặc các ý tưởng ban đầu bằng lời nói, sau đó sử dụng AI để sắp xếp và cấu trúc lại nội dung, qua đó hỗ trợ quá trình xây dựng tài liệu.



Trong khi đó, Keep Live được thiết kế để hỗ trợ việc tạo và quản lý ghi chú. Công nghệ AI có thể chuyển những nội dung được người dùng nói thành các danh sách và ghi chú được tổ chức có hệ thống, đồng thời nhận biết chính xác hơn ngữ cảnh và ý định đằng sau lời nói. Điều này cho phép người dùng đưa ra những yêu cầu theo cách tự nhiên thay vì phải xác định trước định dạng của ghi chú hoặc danh sách. AI sẽ dựa vào nội dung và ngữ cảnh để chuyển lời nói thành dạng thông tin phù hợp.



Về đối tượng sử dụng, Gmail Live hiện đã có sẵn cho những người dùng đăng ký các gói dịch vụ Google AI Plus, Pro và Ultra trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Tính năng Docs Live dành cho thuê bao các gói Pro và Ultra. Riêng Keep Live hiện chỉ giới hạn cho người dùng thiết bị Android đăng ký hai gói dịch vụ cao cấp nêu trên./.

Nhân viên Google thử nghiệm mô hình AI Gemini Flash thế hệ tiếp theo Theo Business Insider, mô hình AI mới có tên gọi Gemini 3.8 Flash Preview đã được cung cấp cho nhân viên trên Jetski, nền tảng lập trình nội bộ của Google.