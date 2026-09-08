100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số: Tạo chuyển biến thực chất từ cơ sở

Sau hơn một năm tám tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, những bước tiến về thể chế, hạ tầng và nền tảng số đã ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết cũng cho thấy những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ, từ dữ liệu, hạ tầng, nguồn lực đến các nền tảng dùng chung và quá trình tổ chức thực hiện.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ yêu cầu triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất.

Cụ thể hóa yêu cầu này, Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW) xác định 50 nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm 100 ngày. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành đúng hạn, mà phải tạo ra sản phẩm có thể vận hành, có người sử dụng và có kết quả kiểm chứng.

Hành động cụ thể từ cơ sở

Từ yêu cầu của thực tiễn, đợt cao điểm 100 ngày được xác định là phép thử đối với những thay đổi cụ thể trong quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ở cấp cơ sở, chuyển đổi số được bắt đầu từ những nhu cầu rất cụ thể của người dân.

Với quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm “100 ngày chuyển đổi số” nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn. Nhiều nhiệm vụ được khẩn trương triển khai như số hóa dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số.

Ngay trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã triển khai Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường.” Đây là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, đưa chủ trương chuyển đổi số của thành phố lan tỏa đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình và từng người dân.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người," các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng thuộc các phường, xã của Thủ đô đã kiên trì đến từng gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các nền tảng số thiết yếu, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin và khai thác các tiện ích số phục vụ học tập, lao động và đời sống.

Tiếp nối đợt cao điểm 45 ngày đêm, các phường, xã tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số," đưa hoạt động hỗ trợ kỹ năng số đến gần hơn với người dân. Tại các điểm này, đội ngũ công chức, giáo viên, đoàn viên thanh niên cùng các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng luôn sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số cũng như tiếp cận các nền tảng số thiết yếu.

Trong kế hoạch triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của thành phố Hà Nội, được triển khai từ ngày 14/7/2026, thành phố đề ra 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Mục tiêu lớn nhất của đợt cao điểm là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của Thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Mô hình “Dịch vụ công lưu động” thể hiện tư duy hành chính phục vụ thiết thực, lấy người dân làm trung tâm trong cải cách, chuyển đổi số. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Bên cạnh đó, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 10.000 hộ kinh doanh và 100 làng nghề ứng dụng các nền tảng số trong chiến dịch 100 ngày. Như vậy, từ dữ liệu đến dịch vụ công, yêu cầu chung vẫn là dữ liệu phải được sử dụng, quy trình phải thay đổi và người dân phải nhận được lợi ích cụ thể.

Tại Nghệ An, Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các “điểm nghẽn” chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nêu rõ việc tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ thuộc 6 nhóm lĩnh vực, trong đó tỉnh tập trung xử lý các điểm lõm sóng và tình trạng thiếu điện tại trụ sở công, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 30/11/2026.

Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, tham mưu ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu của tỉnh. Tỉnh cũng thử nghiệm “Nền tảng điều hành số thời gian thực tỉnh Nghệ An,” kết nối, liên thông tại 54 cơ quan, đơn vị và xã, phường để đánh giá, nhân rộng trong năm 2026.

Gỡ điểm nghẽn từ dữ liệu, nền tảng đến quy trình

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), từ ngày 1/7/2026, Luật Chuyển đổi số chính thức có hiệu lực. Cùng với đó, nhiều văn bản quan trọng được ban hành như Nghị định số 224/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số, Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng ban hành các quy định về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng dự án chuyển đổi số và bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng của thủ tục hành chính, tạo cơ sở chuẩn hóa quá trình triển khai và đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế, nguồn lực cho chuyển đổi số được tăng cường. Nghị định số 224/2026/NĐ-CP quy định các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số và các cơ chế liên quan đến đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, thử nghiệm trong chuyển đổi số. Chính sách dành tối thiểu 1% chi ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số cũng tạo thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, dữ liệu là một trong những điểm nghẽn trọng tâm được đặt ra trong đợt cao điểm; tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả vẫn tồn tại; trong khi một số hệ thống được đầu tư riêng lẻ, chức năng trùng lặp, làm tăng chi phí đầu tư, vận hành và gây khó khăn cho liên thông.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1132/QĐ-TTg ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Danh mục gồm 79 nền tảng, trong đó có 17 nền tảng dùng chung cho các ngành, lĩnh vực. Các nền tảng này phải bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; đồng thời cung cấp dữ liệu, chỉ số phục vụ giám sát, đo lường, đánh giá hoạt động và hiệu quả sử dụng.

Việc xác định 79 nền tảng số dùng chung quốc gia là một trong những giải pháp nhằm hạn chế đầu tư trùng lặp, tăng khả năng kết nối và khai thác chung. Kế hoạch 100 ngày đồng thời tập trung xử lý những nhiệm vụ đã được bố trí nguồn lực nhưng triển khai hoặc giải ngân chậm.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý về chuyển đổi số cơ bản đã được hoàn thiện. Vấn đề đặt ra hiện nay là tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả để các chính sách đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở Kế hoạch hành động 100 ngày của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đẩy nhanh đưa các nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung vào vận hành, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

“Mục tiêu cuối cùng là đưa chuyển đổi số quốc gia đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh./.

Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng Các Tổ công nghệ số cộng đồng tại Gia Lai được duy trì hoạt động thường xuyên, gắn với nhiệm vụ hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các khu dân cư.