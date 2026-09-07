Israel bay thử thành công máy bay Airbus A330 cải hoán chức năng

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI) vừa hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của một chiếc Airbus A330-200 được cải hoán từ máy bay chở khách sang máy bay vận tải hàng hóa, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng hoạt động cải hoán máy bay Airbus của doanh nghiệp Israel.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel, chuyến bay được thực hiện sáng 4/9, với máy bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay quốc tế Ben-Gurion. Đây là một phần trong quá trình chứng nhận máy bay, đồng thời mở đường cho việc bàn giao cho khách hàng và đưa dòng máy bay cải hoán này vào khai thác thương mại.

Chuyến bay thử diễn ra sau khi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel hoàn tất giai đoạn cải hoán kết cấu chính của máy bay và tiến hành một loạt cuộc kiểm tra trên mặt đất.

Trong quá trình này, máy bay cùng các hệ thống liên quan được kiểm tra trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau nhằm đánh giá mức độ an toàn và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trước khi được cấp chứng nhận.

Phiên bản được Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel phát triển là Airbus A330-300BDSF, được thiết kế phục vụ vận chuyển hàng hóa trên các tuyến bay khu vực và chặng bay trung bình. Máy bay có sức chứa tối đa khoảng 30 container hàng hóa và khả năng chở tải trọng lên tới 61 tấn.

Một trong những điểm đáng chú ý của phiên bản cải hoán là hệ thống chất xếp hàng hóa sử dụng điện, cùng thiết kế tối ưu hóa luồng vận chuyển hàng bên trong khoang. Cửa chất hàng chính được bố trí ở phía trước khoang hàng trên giúp rút ngắn thời gian bốc dỡ, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác.

Trước dự án này, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel chủ yếu thực hiện cải hoán các dòng máy bay Boeing cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có máy bay vận tải hàng hóa, máy bay tiếp dầu trên không và máy bay chuyên cơ VIP. Một ví dụ là “Wing of Zion,” chuyên cơ phục vụ các quan chức cấp cao Israel, trong đó có thủ tướng và tổng thống nước này.

Do đó, việc được Airbus chấp thuận đã cho phép Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel lần đầu tiên mở rộng năng lực cải hoán sang máy bay của nhà sản xuất châu Âu.

Chương trình A330 cũng được xem là bước phát triển tiếp theo sau chương trình cải hoán Boeing 777-300ERSF của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel, vốn đã nhận được hàng chục đơn đặt hàng.

Các chương trình cải hoán hướng đến nhóm máy bay chở khách đã hoạt động khoảng 20 năm và dần bị các hãng hàng không loại khỏi đội bay do yêu cầu ngày càng cao về mức tiêu thụ nhiên liệu và hiệu quả khai thác. Thay vì bị loại bỏ hoàn toàn, những máy bay này có thể được cải hoán để tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel, một máy bay chở hàng sau cải hoán có giá hàng chục triệu USD, bao gồm cả chi phí mua máy bay cũ, thấp hơn đáng kể so với mức giá hơn 250 triệu USD để mua một máy bay chở hàng mới cùng loại trực tiếp từ dây chuyền sản xuất.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel Guy Bar Lev cho rằng cột mốc này phản ánh khoản đầu tư liên tục của tập đoàn vào công nghệ hàng không tiên tiến, năng lực công nghiệp và kỹ thuật, đồng thời củng cố vị thế của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel trên thị trường vận tải hàng hóa hàng không toàn cầu.

Ông Bar Lev cho biết chương trình cải hoán A330-300BDSF giúp mở rộng danh mục sản phẩm của IAI, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp linh hoạt và đáng tin cậy trong dài hạn cho khách hàng trên toàn thế giới./.

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