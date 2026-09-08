Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nhật Bản kêu gọi Iran kiềm chế, bảo đảm hàng hải qua Eo biển Hormuz

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 5.900 người mất tích

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán kế hoạch xây 8 lò phản ứng hạt nhân trị giá 120 tỷ USD

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu