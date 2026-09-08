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Nhật Bản kêu gọi Iran kiềm chế, bảo đảm hàng hải qua Eo biển Hormuz

Nhật Bản kêu gọi Iran kiềm chế các hành động nhằm vào tàu thuyền dân sự và sớm khôi phục hàng hải tự do, an toàn qua Eo biển Hormuz.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nhật Bản kêu gọi Iran kiềm chế, bảo đảm hàng hải qua Eo biển Hormuz

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 5.900 người mất tích

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán kế hoạch xây 8 lò phản ứng hạt nhân trị giá 120 tỷ USD

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Iran #Eo biển Hormuz #Hàng hải quốc tế #Quan hệ Nhật Bản - Iran #An ninh hàng hải

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