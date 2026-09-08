Israel đóng cửa Lãnh sự quán Anh để đáp trả lệnh trừng phạt khu định cư

Ngày 8/9, Israel tuyên bố đóng Lãnh sự quán Anh tại Jerusalem và áp đặt một loạt biện pháp đáp trả sau khi London công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động thương mại với các khu định cư Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết các biện pháp đáp trả đã được Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông qua. Theo đó, Israel sẽ đóng Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem, loại các đại diện Anh khỏi trung tâm điều phối quốc tế về Gaza do Mỹ dẫn đầu, đồng thời dừng chương trình Anh hỗ trợ huấn luyện lực lượng an ninh của Chính quyền Palestine tại Ramallah. Israel cũng sẽ cấm một số quan chức được bầu của Anh nhập cảnh.

Ông Saar chỉ trích gay gắt tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Ed Miliband tại Quốc hội Anh, trong đó cáo buộc tình trạng bạo lực của người định cư Israel tại Bờ Tây góp phần vào cái mà London gọi là “thanh lọc sắc tộc” đối với người Palestine. Ông Saar cáo buộc Chính phủ Anh can thiệp vào công việc nội bộ của Israel.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Anh công bố lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây, đồng thời cho biết London sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và doanh nghiệp tham gia mở rộng khu định cư, trong đó có các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính, xây dựng, cơ sở hạ tầng và bất động sản. London cho rằng việc mở rộng khu định cư đang đe dọa khả năng thành lập một nhà nước Palestine và triển vọng giải pháp hai nhà nước.

Anh cho biết các biện pháp này không nhằm vào Israel nói chung mà tập trung vào hoạt động tại các khu định cư ở Bờ Tây. London cùng Pháp và Canada cũng tuyên bố áp dụng các hạn chế thương mại đối với hàng hóa từ các khu định cư, nằm trong số 12 nước cam kết đưa ra hoặc xem xét các biện pháp hạn chế thương mại tương tự.

Phản ứng của Israel diễn ra trong bối cảnh quan hệ với Anh ngày càng căng thẳng do chính sách khu định cư và cuộc xung đột Israel-Palestine. Tổng thống Israel Isaac Herzog gọi quyết định của London là một “sai lầm nghiêm trọng,” trong khi một số quan chức Israel kêu gọi đáp trả mạnh hơn, trong đó có cả việc trục xuất Đại sứ Anh.

Mỹ cũng lên tiếng phản đối động thái của Anh. Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cảnh báo các biện pháp trừng phạt có thể dẫn tới phản ứng từ Washington và gây ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp Anh hoạt động tại Mỹ, đồng thời cho rằng London cần cân nhắc kỹ những hệ quả của quyết định này./.

12 nước siết thương mại với các khu định cư Israel ở Bờ Tây Ngoại trưởng 12 nước sẽ đưa ra các biện pháp hạn chế ở cấp quốc gia và/hoặc ủng hộ các biện pháp của châu Âu đối với hàng hóa từ các khu định cư Israel tại Bờ Tây.