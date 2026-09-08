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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga.

Dương Linh

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, trưa 8/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Cùng tham dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện các đảng chính trị trong Duma Quốc gia Nga./.

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