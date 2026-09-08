EU cho phép Ukraine dùng khoản vay 90 tỷ euro để mua tên lửa Patriot

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

EU cho phép Ukraine dùng khoản vay để mua tên lửa Patriot.

Iran tuyên bố thiết lập vùng loại trừ hàng hải trên Vịnh Persian.

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán kế hoạch xây 8 lò phản ứng hạt nhân trị giá 120 tỷ USD.

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Viết Thành