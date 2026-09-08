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EU cho phép Ukraine dùng khoản vay 90 tỷ euro để mua tên lửa Patriot

Liên minh châu Âu EU ngày 8/9 tuyên bố khối này đã nhất trí cho phép Ukraine sử dụng một phần khoản vay trị giá 90 tỷ euro (105 tỷ USD) để mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Viết Thành
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EU cho phép Ukraine dùng khoản vay 90 tỷ euro để mua tên lửa Patriot
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

EU cho phép Ukraine dùng khoản vay để mua tên lửa Patriot.

Iran tuyên bố thiết lập vùng loại trừ hàng hải trên Vịnh Persian.

Hàn Quốc và Mỹ đàm phán kế hoạch xây 8 lò phản ứng hạt nhân trị giá 120 tỷ USD.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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