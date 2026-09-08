Điện Kremlin: Tổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời của Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin đã đánh giá tích cực những nỗ lực hòa giải của phía Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã trao đổi với Tổng thống Trump đánh giá về tình hình thực địa tại Ukraine, cũng như quan điểm của Moskva về triển vọng đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Nga cũng cho rằng Mỹ có thể thực hiện một số biện pháp để góp phần thúc đẩy chấm dứt xung đột, song không nêu chi tiết.

Về kết quả chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner lần lượt đến Nga và Ukraine cuối tuần qua, ông Ushakov cho biết Moskva đánh giá tích cực các cuộc gặp diễn tại thủ đô Moskva.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không có ý định gây căng thẳng với các nước châu Âu. Theo quan chức Nga, cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ và diễn ra trên tinh thần “rất thẳng thắn” và mang tính “xây dựng.”

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ. Tuy nhiên, điện Kremlin cho biết trong điện đàm, Tổng thống Trump nhấn mạnh mong muốn sớm chấm dứt xung đột, qua đó mở ra triển vọng khôi phục đầy đủ quan hệ giữa Mỹ và Nga, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Tổng thống Putin ủng hộ cách tiếp cận này. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục trao đổi tù binh và duy trì liên lạc, trong đó có thể tiến hành các cuộc điện đàm tiếp theo khi cần thiết.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách thúc đẩy nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/9 bày tỏ hy vọng có thể gặp Tổng thống Trump trong tháng 9 này để thảo luận về các nỗ lực thúc đẩy đàm phán. Ông cũng cho biết Ukraine sẵn sàng tìm kiếm thỏa hiệp trong một số vấn đề, trong đó có xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng.

Tổng thống Zelensky cho biết các đặc phái viên Mỹ đã đưa ra một số đề xuất mà ông đánh giá là “rất tốt, đáng xem xét” nhằm chấm dứt cuộc xung đột./.

Nga phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ và Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh yêu cầu thực tế và cân bằng lợi ích.