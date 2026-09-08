Nhiều tiềm năng và dư địa mới trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ba Lan

Chiều 7/9 theo giờ địa phương, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Ba Lan ở thủ đô Warsaw, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski.

Tại cuộc hội kiến, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; chia sẻ nhận định về các diễn biến đang tác động tới môi trường an ninh, hòa bình và ổn định.

Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ba Lan, đồng thời đánh giá hợp tác quốc phòng là một thành tố quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Ba Lan được thiết lập từ năm 1950, có nền tảng lịch sử tốt đẹp và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vun đắp qua các thời kỳ. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thứ trưởng Pawel Zalewski đánh giá cao đường lối đối ngoại, vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực; khẳng định Việt Nam là đối tác ngày càng quan trọng của Ba Lan tại Đông Nam Á. Theo ông Pawel Zalewski, tăng cường hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác quốc phòng, góp phần mở rộng quan hệ của Ba Lan với khu vực và tạo thêm các kênh trao đổi về những vấn đề an ninh cùng quan tâm.

Trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2010, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ba Lan thời gian qua được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, tìm kiếm cứu nạn-cứu trợ nhân đạo và quân nhạc.

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: Kiều Trinh/Vietnam+)

Đánh giá tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn lớn, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; ký kết, cập nhật các văn bản hợp tác; thiết lập các cơ chế tham vấn, đối thoại và tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Ba Lan sang Việt Nam học tiếng Việt và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam; đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, tìm kiếm cứu nạn-cứu trợ nhân đạo, quân nhạc.

Thứ trưởng Pawel Zalewski nhấn mạnh sự cần thiết duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa các cơ quan chuyên môn; đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, thế mạnh của mỗi bên, trong đó có hợp tác giữa các học viện, nhà trường, quân y, hậu cần.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mời Thứ trưởng Pawel Zalewski thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp; đồng thời bày tỏ mong muốn đón đoàn Bộ Quốc phòng Ba Lan thăm Việt Nam và tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12 tới tại Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng trân trọng mời các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ba Lan tiếp tục tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm.

Thứ trưởng Pawel Zalewski bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam, đồng thời đánh giá cao Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 và coi đây là cơ hội thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Tăng cường phối hợp đối ngoại quốc phòng

Cũng trong chuyến công tác tại Ba Lan dự Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế MSPO, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải thông tin về tình hình quan hệ Việt Nam-Ba Lan, những kết quả đạt được và các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác. Đại sứ cho biết Ba Lan tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; việc duy trì trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, quốc phòng và giao lưu nhân dân đang tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước.

Trao đổi về tình hình trong nước và công tác đối ngoại quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng Đại sứ Hà Hoàng Hải cũng trao đổi về những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra tháng 8 vừa qua, trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức triển khai đối ngoại, nâng cao tính chủ động và hiệu quả phối hợp.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, tham mưu và kết nối với các cơ quan, đối tác sở tại; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ba Lan.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đến thăm Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ba Lan. (Ảnh: Kiều Trinh/Vietnam+)

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đến thăm Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ba Lan.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Văn phòng Tùy viên tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc phòng giữa hai nước; phối hợp hiệu quả với Đại sứ quán và các cơ quan chức năng của nước sở tại, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tiềm năng giữa Việt Nam và Ba Lan./.