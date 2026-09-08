Chính trị

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số điều liên quan đến luật trong lĩnh vực y tế

Chiều 8/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trong lĩnh vực y tế và các lĩnh vực liên quan.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trong lĩnh vực y tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trong lĩnh vực y tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trong lĩnh vực y tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trong lĩnh vực y tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-lam-viec-voi-lanh-dao-bo-y-te-ve-mot-so-dieu-lien-quan-den-luat-trong-linh-vuc-y-te-0809-5.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trong lĩnh vực y tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trong lĩnh vực y tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trong lĩnh vực y tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-thu-tuong-lam-viec-voi-lanh-dao-bo-y-te-ve-mot-so-dieu-lien-quan-den-luat-trong-linh-vuc-y-te-0809-7.jpg
Lãnh đạo Bộ Y tế tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Bộ Y tế #Lĩnh vực y tế #Dự thảo #NQ 72-bt
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NGHỊ QUYẾT 72 - ĐỘT PHÁ TRONG Y TẾ

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