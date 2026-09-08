Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số điều liên quan đến luật trong lĩnh vực y tế

Chiều 8/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trong lĩnh vực y tế và các lĩnh vực liên quan.