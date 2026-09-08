Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số điều liên quan đến luật trong lĩnh vực y tế

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Vô danh ở Moskva, Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Ngày 8/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người ở thủ đô Moskva.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh ở Moskva
Sáng 8/9/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh bên tường Điện Kremlin.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phải là hình mẫu về xây dựng Đảng
Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực; xây dựng Học viện xứng tầm Trường Đảng Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Hàn Quốc
Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 8/9/2026, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK; Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử; Giám đốc điều hành LG Innotek thuộc Tập đoàn LG; Chủ tịch Tập đoàn Lotte.
Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan
Trong chặng đường 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Thị Doan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng.
Đưa hợp tác giữa các nghị sỹ và Quốc hội Việt Nam-Hàn Quốc đi vào thực chất
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tăng cường kết nối, đưa hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các nghị sỹ và hai Quốc hội đi vào thực chất, hiệu quả hơn.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược Việt-Pháp
Theo nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược Việt-Pháp.
Biến tình hữu nghị Việt-Pháp thành hành động cụ thể
Việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã tạo ra động lực mới, mở thêm nhiều cơ hội hợp tác; hai nước cần đưa quan hệ đi vào thực chất bằng những hành động cụ thể.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo dấu mốc mới có ý nghĩa bước ngoặt đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới toàn diện, sâu sắc và thực chất hơn.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới căn bản để đáp ứng yêu cầu mới
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần xác định nhiệm vụ trung tâm của năm học 2026-2027 là đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Thường trực Ban Bí thư dự Lễ khai giảng năm học mới Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Sáng 08/9/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam
Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 8/9/2026, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Moon Jin-seok, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam.
Tiềm năng hợp tác về không gian và sự tin cậy trong quan hệ Việt-Pháp
Tướng Philippe Adam, Tổng Thư ký Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Không gian, đánh giá mong muốn tăng cường năng lực không gian của Việt Nam là một biểu hiện của sự tin cậy mà Việt Nam dành cho Pháp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nhân người Việt tại Nga tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hợp tác hai nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia người Việt tại Nga là lực lượng tiên phong kết nối các sáng kiến hợp tác mới; các doanh nhân là những hạt nhân kết nối doanh nghiệp hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều 7/9/2026, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Hà Nội và Seoul thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực then chốt
Hai Thủ đô Hà Nội-Seoul thống nhất tăng cường hợp tác về đô thị thông minh và AI, giao thông xanh, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch.
Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên bang Nga
TTrong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều 7/9/2026 giờ địa phương, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov; tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt.
Việt Nam xác định Hàn Quốc là đối tác chiến lược hàng đầu
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam mong muốn quan hệ với Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên Bang Nga.
Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 Bộ, ngành
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga
Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, chiều 7/9/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Moskva bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, từ ngày 7-9/9/2026.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc
Hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ hai nước, nhất là việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga
Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga.
Việt Nam - Pháp tìm dư địa hợp tác mới từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở thêm không gian hợp tác Việt Nam - Pháp trong hạ tầng, năng lượng, không gian và công nghệ.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Ông Nguyễn Thanh Nhàn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.