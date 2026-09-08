Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phải là hình mẫu về xây dựng Đảng

Sáng 8/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí: Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Học viện phải là hình mẫu về xây dựng Đảng

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo những kết quả nổi bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2025 và 8 tháng năm 2026; định hướng phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp của Đảng bộ Học viện đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và kết quả công tác, thành tích chung của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong thời gian qua. Đảng bộ Học viện là đảng bộ có quy mô lớn nhất trong 19 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, với hơn 3.400 đảng viên sinh hoạt tại 34 tổ chức đảng trực thuộc và hơn 3.000 đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời.

Với vị thế là “trường Đảng cao nhất," trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách, đòi hỏi Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện phải có tầm nhìn và phương thức lãnh đạo tương xứng với “bước chuyển mang tính bước ngoặt” của đất nước.

Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư cho biết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong kỷ nguyên phát triển mới, trực tiếp là những yêu cầu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra và yêu cầu về 3 chuyển đổi lớn, 5 giải pháp trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 20/8/2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt các nhiệm vụ.

Cụ thể, đồng chí đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực; xây dựng Học viện xứng tầm Trường Đảng Trung ương. Nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên là công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác theo Quyết định mới của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện.

Cùng với đó kịp thời hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy theo hướng đồng bộ, thống nhất với các Quy định mới của Trung ương (Quy định về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của đảng ủy ở cơ quan Trung ương). Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác của Học viện.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tư vấn chiến lược để cung cấp kịp thời luận cứ khoa học, lý luận, thực tiễn tin cậy cho việc hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáng 8/9/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

“Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách phải thể hiện rõ tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc và vị thế của ngôi trường có bề dày, cao cấp nhất của Đảng. Học viện phải là hình mẫu về xây dựng Đảng, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính học thuật, đạo đức công vụ, sử dụng nguồn lực công và trách nhiệm giải trình; kiên quyết chống hình thức, gian lận học thuật, ngại tranh luận, né tránh vấn đề khó, vấn đề phức tạp, vấn đề nhạy cảm," đồng chí nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư nêu yêu cầu về lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và cơ sở vật chất đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên phải thực hiện tốt vai trò nêu gương trong giảng dạy, nghiên cứu, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Nêu bật yêu cầu về lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đồng chí nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà khi làm việc với Học viện, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng." Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả các Quy định của Trung ương về đào tạo lý luận chính trị, về cập nhật kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là về giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, lý tưởng, tính kiên định, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ Học viện cần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: phải chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện; gắn với vị trí việc làm, với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị. Mỗi chương trình phải bảo đảm sau đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ làm tốt hơn, bộ máy vận hành hiệu quả hơn, người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn.

Về nội dung đào tạo, đồng chí Trần Cẩm Tú đặc biệt lưu ý đến việc chú trọng quản trị phát triển, phân tích chính sách, xử lý các vấn đề phức tạp, mới, khó, phát sinh trong thực tiễn; đẩy mạnh đào tạo về quản trị số, dữ liệu và công nghệ mới; trang bị tư duy ra quyết định dựa trên dữ liệu “đúng, đủ , sạch, sống," năng lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đúng pháp luật, an toàn, hiệu quả; khẩn trương khắc phục tình trạng phân tán, thiếu thống nhất chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng trong hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

Về phương pháp đào tạo, lấy người học làm trung tâm; thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng quốc gia học tập. “Đổi mới đánh giá theo hướng đo được năng lực sau đào tạo, khắc phục tình trạng học để đủ điều kiện, sính bằng cấp, học không đi đôi với làm," Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, đồng thời đề nghị gắn đào tạo, bồi dưỡng với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và trách nhiệm giải trình; hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính-chuyên nghiệp-trách nhiệm-dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là yêu cầu xuyên suốt mà Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Học viện đẩy mạnh tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, Học viện triển khai có chất lượng các chương trình, đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng; chuẩn bị tốt các nhiệm vụ phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Nhấn mạnh đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, rất lớn, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Học viện phải gắn chặt nghiên cứu khoa học với tổng kết thực tiễn. Kết quả nghiên cứu phải được chuyển hóa kịp thời thành kiến nghị chính sách, thành dữ liệu, tình huống, học liệu phải phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục tình trạng nghiên cứu và đào tạo vận hành tách rời nhau.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được thể hiện trước hết bằng chất lượng nghiên cứu, sức sống và sức thuyết phục của lý luận, tính khoa học và tính đúng đắn của đường lối; đồng thời chủ động, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, phản động.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tạo đột phá trong công tác quản lý, rèn luyện đảng viên. Nhấn mạnh nội dung này, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết phát triển nguồn nhân lực của Học viện chính là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đảng ủy phải lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhà khoa học vừa có tâm vừa có tầm, đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, phải có tính Đảng cao, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, thường xuyên cập nhật kiến thức, có phương pháp sư phạm cũng như kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Đảng ủy Học viện có giải pháp căn cơ xây dựng đội ngũ “giảng viên chuyên gia” có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn; đổi mới tuyển chọn, đánh giá, sử dụng, đãi ngộ theo phẩm chất, năng lực, kết quả, hiệu quả, sản phẩm công tác, không bình quân, không chỉ dựa vào học hàm, học vị.

“Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đối với cán bộ cao cấp, cán bộ chiến lược của Đảng, Nhà nước," đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị Học viện thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đảng viên, nhất là đối với học viên; coi kết quả rèn luyện tính Đảng của học viên là thước đo quan trọng của chất lượng đào tạo; xây dựng Học viện thật sự trở thành địa chỉ đỏ ươm trồng những phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản, cái nôi rèn luyện tính Đảng, văn hóa Đảng và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên về học tập, bồi dưỡng tại Học viện.

Về những đề xuất, kiến nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan hữu quan rà soát các chính sách, quy định để Trung ương hoàn thiện kịp thời, báo cáo kết quả theo quy định.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; đồng thời cho biết sẽ sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với lộ trình và phân công trách nhiệm rõ ràng, có kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả cụ thể. Đảng ủy Học viện nghiêm túc tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất để những chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư được chuyển hóa thành kết quả thực chất trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện./.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới căn bản để đáp ứng yêu cầu mới Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần xác định nhiệm vụ trung tâm của năm học 2026-2027 là đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.