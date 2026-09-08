Chuyên gia Ấn Độ nêu bật vai trò chiến lược quan trọng của Việt Nam trong BRICS

Việc Việt Nam trở thành nước đối tác BRICS từ tháng 6/2025 đã mở thêm một kênh hợp tác đa phương quan trọng, giúp Việt Nam tăng cường kết nối với các nền kinh tế mới nổi và các nước Nam Bán cầu, đồng thời có thêm không gian đóng góp vào những vấn đề liên quan đến phát triển và quản trị toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong bài viết trên trang eurasiareview ngày 8/9, Giáo sư Reena Marwah thuộc Đại học Delhi, đồng thời là Tổng thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, cho rằng vị trí địa lý chiến lược và động lực phát triển kinh tế của Việt Nam khiến Việt Nam trở thành một đối tác đáng chú ý của BRICS.

Theo giáo sư, quá trình chuyển đổi kinh tế, hội nhập sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu và vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong khu vực châu Á tạo ra những điểm tương đồng và lợi ích có thể bổ trợ cho chương trình hợp tác của BRICS.

Giáo sư Marwah chỉ rõ trong năm 2026, dưới sự chủ trì của Ấn Độ, BRICS đang tập trung vào các lĩnh vực như khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng công cộng số, thanh toán bằng đồng nội tệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, tài chính khí hậu và cải cách quản trị toàn cầu. Đây là những lĩnh vực có thể mở ra thêm dư địa để Việt Nam tham gia và phát huy thế mạnh của mình với tư cách nước đối tác.

Từ góc độ Việt Nam, việc tham gia BRICS diễn ra trong thời điểm quan hệ Việt Nam-Ấn Độ vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường. Tuyên bố chung giữa hai nước xác định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động hướng Đông, Tầm nhìn Sự tiến bộ toàn diện và tương hỗ vì an ninh và tăng trưởng trên khắp các khu vực (MAHASAGAR) và Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ; đồng thời Ấn Độ tái khẳng định cam kết ủng hộ vai trò của Việt Nam với tư cách nước đối tác BRICS. Hai bên cũng nhấn mạnh việc tăng cường tiếng nói và vai trò của các nước Nam Bán cầu trong quản trị toàn cầu.

Giáo sư Marwah cho rằng sự kết hợp giữa vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại Đông Nam Á, quan hệ đối tác được nâng cấp với Ấn Độ và vai trò nước đối tác BRICS tạo thêm những lựa chọn chiến lược cho Việt Nam. Theo bà, BRICS có thể trở thành một kênh bổ sung để Việt Nam tăng cường hợp tác Nam-Nam, đa dạng hóa quan hệ đối tác và tham gia sâu hơn vào những vấn đề mới nổi như khả năng chống chịu chuỗi cung ứng, tài chính phát triển, công nghệ số và chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, Giáo sư Marwah cũng lưu ý Việt Nam cần tận dụng vai trò trong BRICS theo hướng bổ trợ cho các khuôn khổ hợp tác hiện có. Theo bà, việc duy trì chính sách đa liên kết sẽ giúp Việt Nam vừa đa dạng hóa các đối tác về kinh tế, công nghệ và an ninh, vừa bảo đảm quyền tự chủ chiến lược và tối đa hóa lợi ích quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại Phiên thảo luận về chủ đề “Cải cách các hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu” và phiên bế mạc ngày 15/5/2026. (Ảnh: Quang Trung/TTXVN)

Trong năm 2026, khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS và thúc đẩy chương trình nghị sự về khả năng chống chịu, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, sự tham gia của Việt Nam với tư cách nước đối tác được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa BRICS với Đông Nam Á. Với vị thế là một nền kinh tế có độ hội nhập cao và có quan hệ rộng với cả các nước phát triển và đang phát triển, Việt Nam có thể vừa tận dụng các cơ hội hợp tác từ BRICS, vừa đóng góp kinh nghiệm và tiếng nói của mình vào các vấn đề chung của Nam Bán cầu.

Từ góc nhìn dài hạn, Giáo sư Marwah cho rằng Việt Nam có tiềm năng đóng vai trò sâu hơn trong BRICS nếu nhóm tiếp tục mở rộng và tăng cường vai trò trong quản trị kinh tế toàn cầu. Điều quan trọng, theo bà, là Việt Nam cần tiếp tục tham gia thực chất vào các cơ chế hợp tác của BRICS, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa BRICS, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác khác để củng cố vị thế chiến lược của mình./.

Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy kết nối BRICS với khu vực châu Á-Thái Bình Dương Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đề nghị BRICS thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, tăng cường đối thoại Bắc-Nam trong quá trình định hình các cấu trúc quản trị toàn cầu.