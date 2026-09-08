Quảng Ngãi cải thiện chỉ số PCI theo nguyên tắc “một lần hướng dẫn đầy đủ”

Ngày 8/9, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Tâm vừa ký ban hành Công văn số 334/KH-UBND về kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2026-2030 và nhiệm vụ, giải pháp đột phá để tạo chuyển biến rõ nét về thu hút đầu tư.

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, “thực chất và bền vững” trong chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh sau khi kết quả chỉ số PCI năm 2025 của Quảng Ngãi thấp nhất cả nước.

Cụ thể, theo Kế hoạch đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu đưa chất lượng điều hành và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thuộc nhóm khá và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Chỉ số PCI năm 2026, chất lượng điều hành thuộc nhóm trung bình; PCI các năm tiếp theo duy trì, phấn đấu thuộc nhóm chất lượng điều hành khá/tốt.Về mục tiêu điều hành trực tiếp, 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp xử lý đúng hạn và trước hạn; 95% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn; hồ sơ trễ hạn phải có thư xin lỗi và nêu rõ lý do; 75% hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình trên dịch vụ công trực tuyến; tỉnh thực hiện nguyên tắc “một lần hướng dẫn đầy đủ” về hồ sơ, thủ tục; thanh tra, kiểm tra 01 lần/năm đối với doanh nghiệp, trừ trường hợp thanh tra đột xuất.

Tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 50% thời gian làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp so với quy định của Luật Quản lý thuế năm 2025; giảm tối thiểu 20% số cuộc kiểm tra trực tiếp tại trụ sở theo kế hoạch Cục Thuế phê duyệt; phấn đấu tối thiểu 90% ý kiến đánh giá của người nộp thuế ở mức hài lòng hoặc rất hài lòng; 100% phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, theo dõi và xử lý hoặc phản hồi theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; chủ động đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường; chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận đất đai và các nguồn lực hợp pháp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mộ Đức giải quyết hồ sơ cho hàng chục người dân mỗi ngày. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Cùng đó, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và yêu cầu không cần thiết; nâng cao chất lượng, tính đầy đủ, kịp thời và khả năng tiếp cận thông tin; công khai, minh bạch quy hoạch, đất đai, quỹ đất sạch, dự án kêu gọi đầu tư, thủ tục, chính sách hỗ trợ và tiến độ giải quyết hồ sơ; bảo đảm thông tin thống nhất, dễ tra cứu, khai thác; đồng thời, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại các khu, cụm công nghiệp và khu vực trọng điểm.

Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào ngày 15/5/2026, Quảng Ngãi xếp hạng thấp nhất, 34/34.

Tổng điểm PCI tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 chỉ đạt 55,63 điểm, giảm 10,73 điểm so với mức 66,36 điểm của năm 2024. Cụ thể, có 5/9 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2024, gồm: Tiếp cận nguồn lực; tính minh bạch; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cạnh tranh bình đẳng; thiết chế pháp lý.

Có 4/9 chỉ số giảm điểm so với năm 2024, gồm: gia nhập thị trường; chi phí không chính thức; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo.Để cải thiện chỉ số PCI, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức các cuộc họp phân tích, đánh giá các hạn chế, tồn tại, nguyên nhân; tham vấn ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp để xây dựng giải pháp cải thiện PCI.

Tỉnh tập trung phát huy những điểm mạnh đã đạt được; cải thiện các chỉ số còn thấp, duy trì kết quả tốt, bảo đảm thực chất, đồng bộ, bền vững; chia sẻ kinh nghiệm từ các địa phương có nhiều cải cách mang tính đột phá./.

Thành phố Hải Phòng phấn đấu vào nhóm 3 cả nước về Chỉ số PCI Hải Phòng cải thiện mạnh điểm số và phấn đấu duy trì thứ hạng trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu với 3 chỉ số có trọng số lớn (15%), gồm tính minh bạch; hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo.